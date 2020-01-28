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الأمير تركي بن طلال يرعى غداً ورشة تصميم مطار أبها الجديد بحضور معالي رئيس هيئة الطيران المدني

الأمير تركي بن طلال يرعى غداً ورشة تصميم مطار أبها الجديد بحضور معالي رئيس هيئة الطيران المدني

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بمشاركة المختصين والأهالي ونخبه من رواد الفن والموهوبين بآرائهم ومقترحاتهم

الأمير تركي بن طلال يرعى غداً ورشة تصميم مطار أبها الجديد بحضور معالي رئيس هيئة الطيران المدني

الأمير تركي بن طلال يرعى غداً ورشة تصميم مطار أبها الجديد بحضور معالي رئيس هيئة الطيران المدني
http://almnatiq.net/?p=826108
المناطق - أبها

يرعى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير المنطقة، ورشة عمل “تصميم مطار أبها الجديد” التي تنفذها هيئة الطيران المدني بالتعاون مع هيئة تطوير عسير يوم غداً الخميس بمدينة أبها، بحضور  معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري.
ويأتي انعقاد ورشة تصميم مطار أبها الجديد بتوجيه أمير منطقة عسير لمشاركة أهالي وشباب وفتيات المنطقة ورواد الفن والموهوبين ونخبه من المختصين آرائهم والإستماع لمقترحاتهم حول تنفيذ التصاميم لمشروع المطار التي أخذت بعين الإعتبار دمج الموروث والثقافة المحلية للمنطقة على أعمال التصميم وذلك بمشاركة وحضور عدد من المهندسين والخبراء في مجال تصميم المطارات.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني, وقعت في الربع الأخير من العام الميلادي المنصرم عقد إعادة تصميم مطار أبها الدولي الجديد، بحضور معالي الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.
ويتضمن العقد تصميم صالة سفر للركاب بطاقة استيعابية تصل إلى (10) مليون مسافر، وتصميم ساحة لوقوف الطائرات تابعه للصالة الجديدة، وتصميم منطقة الخدمات والمباني المساندة، بالإضافة إلى تحديث المخطط العام للمشروع.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عن توقيع عقد إعادة تصميم مطار أبها الدولي الجديد، خلال مشاركته, في (لقاء متابعة خطة استكمال عدد من مشروعات منطقة عسير الأساسية) الذي رعاه أمير منطقة عسير في السابع من شهر اكتوبر 2019.

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