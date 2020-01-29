أمانة عسير تدعو المستهلكين لفحص العسل في مختبراتها مجانا لضمان سلامة المنتج

المناطق - أبها

أكد أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي على أن أمانة المنطقة تسعى جاهدة للقضاء على العسل المغشوش وغير المطابق للمواصفات من المنطقة.

جاء ذلك بعد ان قامت الأمانة بعدة جولات قامت بها فرق الرقابة للتأكد من سلامة منتجات العسل في سوق الثلاثاء بمدينة أبها .

و أوضح الحميدي بأن المنطقة تشتهر بكثرة المربين للنحل وتتميز بجودة العسل المنتج من مناحل المنطقة، وكذلك تقام بها سنوياً العديد من مهرجانات العسل التي يقوم من خلالها النحالون بتسويق منتجاتهم وعرضها، والتي تخضع لاختبارات قاسية ومشددة من أجل اختيار أجود الأنواع لدخول تلك الفعاليات و الأسواق بالمنطقة.

مشيرا الى ان الأمانة تقوم بدورها الرقابي على العسل وفحصه بمختبر الأمانة لعدم السماح بتداول منتج مغشوش أو غير مطابق، حيث يتم إتلافه ومخالفة وتغريم النحالين القائمين على المنتجات المغشوشة.

و في هذا الإطار أوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي بانه قد تم استكمال الجولات الميدانية بحضور فنيي المختبر ومراقبي الأسواق ، و تم سحب عينات عشوائية من العسل المتداول في الأسواق وتم تحليلها بالمختبر .

مشيرا الى انه تبين وجود ٣ عينات غير مطابقة للمواصفات القياسية ، وعلى ضوؤه تم اتخاذ الأنظمة بحق المخالفين حسب لائحة الغرامات والجزاءات .

الجدير بالذكر فإن امانة منطقة عسير تقدم لمستهلكي العسل خدمة الكشف و التحاليل المخبرية لكافة منتجات العسل بأنواعه مجانا خلال 30 دقيقة و ذلك حرصا من الأمانة لضمان سلامة المستهلك و حصولهم على منتجات امنة .