احدث الأخبار

أمير المدينة المنورة يلتقي برئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
منطقة المدينة المنورة
 من بلفور إلى ترمب.. هذه أهم قرارات دولية بشأن فلسطين
أبرز المواد
 هيئة الإحصاء: انطلاق الأعمال الميدانية لمشروع (تعداد السعودية 2020) الإثنين المقبل
أبرز المواد
 الشورى يدعو ” منشآت” إلى دراسة أسباب تقلص عدد المنشآت المتوسطة والصغيرة وتعثر الكثير منها وتحديد معوقات نمو واستدامة نشاطها
أبرز المواد
 نيوم تتبنى الريادة في تقنية القبة الشمسية لمشروع التحلية المستدامة
منطقة تبوك
 أمانة عسير تدعو المستهلكين لفحص العسل في مختبراتها مجانا لضمان سلامة المنتج
منطقة عسير
 الأمير تركي بن طلال يرعى غداً ورشة تصميم مطار أبها الجديد بحضور معالي رئيس هيئة الطيران المدني
منطقة عسير
 وزير العدل : إلغاء ” إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية” وإقرار ضوابط مدة الحبس التنفيذي
أبرز المواد
 وزارة الثقافة تكرّم النحّات الطخيس في ختام الدورة الثانية من “سمبوزيوم طويق الدولي للنحت”
أبرز المواد
 146 جولة رقابية ونفذتها صحة البيئة بأمانة الشماليه خلال شهر
منطقة الحدود الشمالية
 وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعلن عن إطلاق 20 مبادرة جديدة
أبرز المواد
 هيئة الهلال الأحمر تقدم المزيد من البرامج بالتعاون مع وزارة التعليم
منطقة الجوف
أمير المدينة المنورة يلتقي برئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

أمير المدينة المنورة يلتقي برئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

منطقة المدينة المنورة
من بلفور إلى ترمب.. هذه أهم قرارات دولية بشأن فلسطين

من بلفور إلى ترمب.. هذه أهم قرارات دولية بشأن فلسطين

أبرز المواد
هيئة الإحصاء: انطلاق الأعمال الميدانية لمشروع (تعداد السعودية 2020) الإثنين المقبل

هيئة الإحصاء: انطلاق الأعمال الميدانية لمشروع (تعداد السعودية 2020) الإثنين المقبل

أبرز المواد
الشورى يدعو ” منشآت” إلى دراسة أسباب تقلص عدد المنشآت المتوسطة والصغيرة وتعثر الكثير منها وتحديد معوقات نمو واستدامة نشاطها

الشورى يدعو ” منشآت” إلى دراسة أسباب تقلص عدد المنشآت المتوسطة والصغيرة وتعثر الكثير منها وتحديد معوقات نمو واستدامة نشاطها

أبرز المواد

أمير المدينة المنورة يلتقي برئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

أمير المدينة المنورة يلتقي برئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
http://almnatiq.net/?p=826128
المناطق - المدينة المنورة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس.

وثمّن سمو أمير المنطقة خلال اللقاء الدور الذي تضطلع به الهيئة في مكافحة الفساد وتنظيم أداء الأجهزة الرقابية والتنفيذية الأمر الذي يُمكّن الجهاز من ممارسة أعماله وتنفيذ مهامه و التركيز على تحقيق الأهداف التي من أجلها صدر الأمر الكريم بضم الجهات المتعلقة بمكافحة الفساد وتنفيذ المهام الرقابية، متمنياً سموه لمنسوبي الهيئة التوفيق والسداد في مهامهم وأعمالهم.

من جانبه قدّم معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، على دعم سموه واهتمامه ومتابعته لتعزيز النزاهة في المنطقة والتعاون الدائم بين إمارة المدينة المنورة والهيئة.

روابط ذات صلة

أمير منطقة المدينة المنورة يُدشن برنامج “سفراء الوسطية” بجامعة طيبة

أمير منطقة المدينة المنورة يُدشن برنامج “سفراء الوسطية” بجامعة طيبة
“الأرصاد” تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد” تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الأمير فيصل بن سلمان يفتتح معرض “خير أمة” بالجامعة الإسلامية

الأمير فيصل بن سلمان يفتتح معرض “خير أمة” بالجامعة الإسلامية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*