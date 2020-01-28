أمير المدينة المنورة يلتقي برئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

المناطق - المدينة المنورة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس.

وثمّن سمو أمير المنطقة خلال اللقاء الدور الذي تضطلع به الهيئة في مكافحة الفساد وتنظيم أداء الأجهزة الرقابية والتنفيذية الأمر الذي يُمكّن الجهاز من ممارسة أعماله وتنفيذ مهامه و التركيز على تحقيق الأهداف التي من أجلها صدر الأمر الكريم بضم الجهات المتعلقة بمكافحة الفساد وتنفيذ المهام الرقابية، متمنياً سموه لمنسوبي الهيئة التوفيق والسداد في مهامهم وأعمالهم.

من جانبه قدّم معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، على دعم سموه واهتمامه ومتابعته لتعزيز النزاهة في المنطقة والتعاون الدائم بين إمارة المدينة المنورة والهيئة.