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امير الباحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة وجامعة الباحة في مجال التنمية

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امير الباحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة وجامعة الباحة في مجال التنمية

امير الباحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة وجامعة الباحة في مجال التنمية
http://almnatiq.net/?p=826131
المناطق - الباحة
شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة وجامعة الباحة في مجال التنمية بحضور معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين ووكلاء ووكيلة الجامعة وبعض وكيلات الكليات والعمادات المساندة وذلك في ديوان الإمارة.
وقد وقع المذكرة وكيل الإمارة المكلف أحمد بن صالح السيارى، وممثل الجامعة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور غانم بن محمد الغامدي.
ونوه سمو أمير منطقة الباحة بالدور الحيوي والمهم والمؤثر لجامعة الباحة في بناء الإنسان وتنمية المكان، وإثراء المجتمع فكريًّا وعلميًّا ومعرفيًّا، مشيداً بما تملكه الجامعة من الإمكانات والخبرات العلمية والأكاديمية العالية، التي تمكنها من إجراء الدراسات وتقديم الاستشارات والخدمات التدريبية في مختلف التخصصات.
من جهته عبر معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين عن شكره وتقديره باسمه وباسم جميع منسوبي الجامعة لكلمات سموه المحفزة، ودعمه لأعمال الجامعة وبرامجها، مؤكدًا أن الجامعة تعمل لتكون مساهمًا في تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر البرامج والتخصصات التي تتيحها، والمساهمة في دعم التنمية في المنطقة وتوظيف إمكاناتها لخدمة الأهداف الإستراتيجية التعليمية والتنموية والتدريبية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية على مستوى المنطقة والوطن.
كما قدم معاليه شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه اللامحدود للجامعة واعداً بتقديم مزيداً من العطاء لخدمة المنطقة والوطن في ظل حكومتنا الرشيدة.

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