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بلدي البدع يعقد جلسته ال٥٦

بلدي البدع يعقد جلسته ال٥٦
http://almnatiq.net/?p=826135
تبوك - علي العميري
عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة البدع اليوم جلسته العادية ال ٥٦ برئاسة رئيس المجلس البلدي الاستاذ ابراهيم بن سالم القرعاني وبحضور رئيس بلدية محافظة البدع الأستاذ سعيد بن خليل السعيد وحضور أعضاء المجلس .
وحيث بدأ  الاجتماع بمناقشة محاور جدول أعمال الجلسة منها التقرير السنوي للمجلس لعام المالي ٢٠١٩ م وكذلك مناقشة  المجلس الحساب الختامي لبلدية البدع بحضور مدير المالية والموظف المختص  ،  كما وأوكلت مهام المتحدث الرسمي لبلدي البدع لرئيس المجلس للفترة الثالثة من الدورة الثالثة اضافة لمواضيع أخرى اتخذ حيالها المجلس التوصيات اللازمة.
وفي النهاية شكر رئيس المجلس الجميع لما يخدم الصالح العام .

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