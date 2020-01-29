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أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية

أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية

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أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية

أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية
http://almnatiq.net/?p=826138

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم , وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود بحضور مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة جازان عبدالله بن علي الزهراني.

وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات ذات العلاقة بسير العمل بإدارة الأحوال المدنية وفروعها بالمنطقة، بما يكفل تقديم خدمة أفضل للمواطن والمقيم.

كما اشاد سمو أمير جازان بالجهود التي يقدمها منسوبي فروع الأحوال المدنية بالمنطقة،من خدمات لكبار السن و لذوي الشهداء في أماكن وجودهم دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية، مبينًا أن كبار السن وذوي شهداء الواجب يحظون برعاية واهتمام كبيرين من القيادة الرشيدة حفظها الله ومتابعة سمو وزير الداخلية .

كما اطلع سموه خلال اللقاء على التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية بمنطقة جازان لعام 1440هـ الذي اشتمل على الجهود المبذولة والخدمات المقدمة، إضافة إلى إنجازات الإدارة.

من جانبه قدم وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان على ما يوليه سموه من حرص واهتمام كبيرين لإدارة الأحوال المدنية وفروعها بالمنطقة ومتابعة من سمو نائب أمير منطقة جازان المستمرة لتوفير جميع الخدمات لجميع مكاتب الأحوال المدنية في المنطقة.
حضر الاستقبال وكيل الامارة للشؤون الامنية عبدالله بن محمد الخليوي ووكيل الامارة المساعد للحقوق علي بن حسين عقيل.

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