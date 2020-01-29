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الهيئة الملكية بالجبيل تقيم ورشة عمل التعريف بالملكية الفكرية بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الهيئة الملكية بالجبيل تقيم ورشة عمل التعريف بالملكية الفكرية بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية
http://almnatiq.net/?p=826155
المناطق - الجبيل الصناعية

بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي نفذ قطاع الموارد البشرية صباح اليوم الأربعاء بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية ورشة عمل بعنوان ” التعريف بالملكية الفكرية “ وذلك في مركز الزوار بحضور العديد من المسؤولين والمختصين من كافة قطاعات وإدارات الهيئة الملكية بالجبيل.

 

حيث تهدف ورشة العمل المقدمة إلى التعريف بمصطلح الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ودور الهيئة السعودية للملكية الفكرية وأبرز الملامح الاستراتيجية لها  والأساليب المستخدمة في توعية وتثقيف المجتمع بالملكية الفكرية.

 

حيث أشار خلال ورشة العمل مدير إدارة التمثيل القضائي بالهيئة السعودية للملكية الفكرية الأستاذ محمد آل عايذ إلى أن الهيئة تسعى إلى تعزيز ونشر الوعي بحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال تقديم معلومات تضفي للجميع قيمة الملكية الفكرية وأهمية حماية وحفظ تلك الحقوق.

 

وتطرق آل عايذ إلى دور واختصاص الهيئة السعودية للملكية الفكرية وفق تنظيمها والأنظمة ذات العلاقة في تسجيل وحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية من خلال إشرافها على أنشطة براءات الاختراع وحق المؤلف والحقوق المجاورة له والعلامات التجارية.

 

الجدير بالذكر أن استضافة ورشة عمل تقدم من الهيئة السعودية للملكية الفكرية يأكد حرص الهيئة الملكية بالجبيل إلى تعزيز قيم ملكية الفكر والمحافظة عليها من خلال توثيقها.

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