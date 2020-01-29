احدث الأخبار

مجمع إرادة بالرياض يكرم ممرضة خدمت المرضى والمراجعين 29 عاما
منطقة الرياض
 “الألمعي” يتلقى التهاني بمناسبة تخرجه من جامعة خالد
مجتمع المناطق
 أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال ولاعبي الفريق الأول
منطقة الرياض
 الهيئة الملكية بالجبيل تقيم ورشة عمل التعريف بالملكية الفكرية بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية
المنطقة الشرقية
 رفضاً للخطة الأميركية .. تظاهرات في الضفة و القدس وإصابة 41 فلسطينياً
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يستقبل سفير جمهورية أفغانستان لدى المملكة
منطقة الرياض
 أمير الشرقية يرعى توقيع اتفاقية توسعة مطار حفر الباطن
المنطقة الشرقية
 مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل يحصل على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي”
منطقة الرياض
 أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية
منطقة جازان
 بلدي البدع يعقد جلسته ال٥٦
منطقة تبوك
 امير الباحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة وجامعة الباحة في مجال التنمية
منطقة الباحة
 أمير المدينة المنورة يلتقي برئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
منطقة المدينة المنورة
مجمع إرادة بالرياض يكرم ممرضة خدمت المرضى والمراجعين 29 عاما

مجمع إرادة بالرياض يكرم ممرضة خدمت المرضى والمراجعين 29 عاما

منطقة الرياض
“الألمعي” يتلقى التهاني بمناسبة تخرجه من جامعة خالد

“الألمعي” يتلقى التهاني بمناسبة تخرجه من جامعة خالد

مجتمع المناطق
أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال ولاعبي الفريق الأول

أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال ولاعبي الفريق الأول

منطقة الرياض
الهيئة الملكية بالجبيل تقيم ورشة عمل التعريف بالملكية الفكرية بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الهيئة الملكية بالجبيل تقيم ورشة عمل التعريف بالملكية الفكرية بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية

المنطقة الشرقية

مجمع إرادة بالرياض يكرم ممرضة خدمت المرضى والمراجعين 29 عاما

مجمع إرادة بالرياض يكرم ممرضة خدمت المرضى والمراجعين 29 عاما
http://almnatiq.net/?p=826172
الرياض - فلاج الشعيفاني
احتفى مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض بالممرضة حصة بنت عبدالعزيز الدغيشم التي أمضت ٢٩ عاماً في خدمة المرضى والمراجعين.
وشهد حفل التكريم حضوراً من الأطباء والأخصائيين والممرضين ومسئولي المجمع  وعدد من الموظفين والموظفات.
كما شهد الحفل حضور أبناء الممرضة حصة الدغيشم الذين شاركوها هذه الحفاوة بكل فخر واعتزاز.
وفي كلمة ألقاها، أشاد المساعد العلاجي الدكتور فهد المنصور بما قدمته الممرضة حصة الدغيشم من جهود وأعمال كبيرة، كما نوهت استشارية الطب النفسي ومديرة التدريب بالمجمع الدكتورة عيشة قفاص بالإنجازات والبرامج التي عملت عليها الممرضة الدغيشم وحبها للمريضات والمراجعات وتفانيها وحرصها.
وأعربت المحتفى بها عن بالغ سعادتها بما وجدته من تقدير لجهودها من إدارة المجمع وزملائها الموظفين والموظفات الذين شاركوها تقديم الخدمة للمرضى والمراجعين خلال فترة عملهم سويا،  وقدمت امتنانها لصادق المشاعر التي وصلتها من المشاركين في التكريم.

روابط ذات صلة

أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال ولاعبي الفريق الأول

أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال ولاعبي الفريق الأول
أمير منطقة الرياض يستقبل سفير جمهورية أفغانستان لدى المملكة

أمير منطقة الرياض يستقبل سفير جمهورية أفغانستان لدى المملكة
مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل يحصل على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي”

مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل يحصل على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*