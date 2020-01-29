مجمع إرادة بالرياض يكرم ممرضة خدمت المرضى والمراجعين 29 عاما

الرياض - فلاج الشعيفاني

احتفى مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض بالممرضة حصة بنت عبدالعزيز الدغيشم التي أمضت ٢٩ عاماً في خدمة المرضى والمراجعين.

وشهد حفل التكريم حضوراً من الأطباء والأخصائيين والممرضين ومسئولي المجمع وعدد من الموظفين والموظفات.

كما شهد الحفل حضور أبناء الممرضة حصة الدغيشم الذين شاركوها هذه الحفاوة بكل فخر واعتزاز.

وفي كلمة ألقاها، أشاد المساعد العلاجي الدكتور فهد المنصور بما قدمته الممرضة حصة الدغيشم من جهود وأعمال كبيرة، كما نوهت استشارية الطب النفسي ومديرة التدريب بالمجمع الدكتورة عيشة قفاص بالإنجازات والبرامج التي عملت عليها الممرضة الدغيشم وحبها للمريضات والمراجعات وتفانيها وحرصها.

وأعربت المحتفى بها عن بالغ سعادتها بما وجدته من تقدير لجهودها من إدارة المجمع وزملائها الموظفين والموظفات الذين شاركوها تقديم الخدمة للمرضى والمراجعين خلال فترة عملهم سويا، وقدمت امتنانها لصادق المشاعر التي وصلتها من المشاركين في التكريم.