كفى تقيم برنامجا توعويا لمنسوبي حرس الحدود بمنطقة مكة

مكة - عادل الزهراني

أقامت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة برنامجا توعويا لمنسوبي حرس الحدود بمنطقة مكة استفاد منه 200 فرد ومسؤول بمقر الحرس.

وأبان مدير عام جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ أن البرنامج التوعوي شمل محاضرات وعروض تثقيفية و معرضاً توعوياً ، وشهد تفاعلاً كبيراً من منسوبي حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة حيث أعلن ثلاث أفراد من منسوبي الحرس رغبتهم في الاقلاع عن التدخين وذلك بعد حضورهم البرنامج التوعوي ، فيما قدم شكره وتقديره للقيادة على اتاحة الفرصة للجمعية للقيام برسالتها على أكمل وجه.

وفي السياق نفسه أشاد قائد حرس الحدود بمنطقة مكة اللواء طلال بن علي الشمراني بجهود الجمعية التوعوية ، مبيناً أن هذه البرامج تصب في مصلحة المجتمع وتستحق التقدير كونها تهدف لحفظ الانفس والأرواح من مضار السموم.

يذكر أن البرنامج التوعوي الذي أقيم بحرس الحدود يعد ضمن برنامج آمن والذي يهدف الى رفع مستوى الوعي لمنسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية لما لها من أهمية بالغة في حفظ الأمن وحماية الوطن.