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121 متسابقا يتأهبون لخوض غمار رالي حائل نيسان ٢٠٢٠

121 متسابقا يتأهبون لخوض غمار رالي حائل نيسان ٢٠٢٠

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121 متسابقا يتأهبون لخوض غمار رالي حائل نيسان ٢٠٢٠

121 متسابقا يتأهبون لخوض غمار رالي حائل نيسان ٢٠٢٠
http://almnatiq.net/?p=826182
المناطق - حائل

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن الانتهاء من استقبال طلبات المشاركة في رالي حائل نيسان 2020 في نسخته ١٥ الذي سيقام من الفترة ٣ الى ٨ فبراير بدعم من الهيئة العامة للرياضة والهيئة العليا لتطوير حائل ومراقبة الاتحاد الدولي للسيارات FIA ، وسيشهد منتزه المغواة بمدينة حائل حفل انطلاق الرالي يوم 4 فبراير تمام الساعة الرابعة عصرا.

     وبحسب بيان صحفي أصدره الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، جاء إعلان الانتهاء من استقبال الطلبات بعد انقضاء المدة الرسمية المسموح بها لتسجيل المتسابقين الراغبين في المشاركة بالرالي المرشح ليكون ضمن بطولات العالم لسباقات كروس كانتري العام المقبل.

     ووصل عدد الذين قاموا بالتسجيل للمشاركة بالرالي ١٢١ متسابقا، منهم ٥١ متسابقا في فئة الدراجات النارية والكواد، و ٧٠ متسابقا في فئتي السيارات والشاحنات، وتبلغ مسافة رالي حائل نيسان لهذا العام تبلغ ١٤٠٠ كلم، منها نحو ١٠١٤ كلم مقسمة إلى أربع مراحل وهي مرحلة “بقعاء” وتبلغ مسافتها ٢٢٧ كلم، ومرحلة مركز “الرديفة” وتبلغ مسافتها٣٥٢ كلم، ومرحلة “ام القلبان” ومسافتها ٢٥٤ ومرحلة “الغزالة” ومسافتها ١٨١ كلم.

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