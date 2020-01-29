تعليم القصيم ينشر التوعية الحقوقية بين منسوبيه

المناطق - بريدة

شهد المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح، اللقاء التعريفي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالقصيم، لنشر “التوعية الحقوقية” بحضور المشرف العام على الجمعية الدكتور صالح بن عبدالرحمن الشريدة، ومدير فرع الجمعية بالقصيم الدكتور إبراهيم الضبيب، ومساعد المدير العام للشؤون المدرسية عبدالرحمن الصمعاني، وقيادات الإدارة بالقطاعين والذي نظمته إدارة المتابعة بقاعة محمد الخضير بمقر الإدارة العامة ببريدة، وعبر الربط المرئي بمبنى الإدارات النسائية صباح الأربعاء 4-6-1441هـ .

وتناول المشرف العام على الجمعية الدكتور صالح الشريدة، في البداية، التعريف بالجمعية وأدوارها وأهدفها واختصاصاتها، وما تقدمه من خدمات للمجتمع في مجالات حقوق الإنسان وأنظمتها المحلية والدولية.

وأشار مدير المتابعة في تعليم القصيم يوسف الضويان إلى أهمية التعاون القائم مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالقصيم، لنشر وتوعية منوسبي التعليم بالحقوق والواجبات في احترام الأنظمة والتشريعات بما يحقق الغاية في المساهمة في خدمة الوطن.

وفي ختام اللقاء وقع المدير العام محمد الفريح عقد شراكة مجتمعية بين الإدارة العامة للتعليم، وفرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالقصيم، لنشر الثقافة الحقوقية من خلال البرامج المقدمة لمنسوبي التعليم، والتي تضمنت ندوات طلابية وتدريب لمنسوبي التعليم في التوعية الحقوقية وتنفيذ الورش العمل المتخصصة . وكرم المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالقصيم، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المبذولة من قبل الجمعية في التوعية والتثقيف في المجال الحقوقي.