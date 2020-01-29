احدث الأخبار

سمو أمير حائل يدشن مركز شمل للرؤية والزيارة والحضانة ومركز الإصلاح الأسري والتوجيه
أبرز المواد
 سمو أمير جازان يتسلم نسخة من رسالة الماجستير عن الموارد البشرية من محافظ أحد المسارحة “الريثي”
أبرز المواد
 بعد إنزال جنود أتراك بليبيا.. ماكرون: أردوغان نكث عهده
أبرز المواد
 محافظ الجبيل يرعى ختام ورشة “تعلم لغة الإشارة” لموظفي القطاعات الحكومية
المنطقة الشرقية
 كلية الحاسب بجامعة القصيم تُفعل «اليوم العالمي لخصوصية البيانات» بحملة توعوية
منطقة القصيم
 جامعة القصيم تقيم الحفل الختامي لمسابقة الأمير فيصل بن مشعل لحفظ القرآن الكريم
منطقة القصيم
 تعليم القصيم ينشر التوعية الحقوقية بين منسوبيه
منطقة القصيم
 بلدية الوجه تواصل تنفيذ أعمالها التطويرية
منطقة تبوك
 121 متسابقا يتأهبون لخوض غمار رالي حائل نيسان ٢٠٢٠
منطقة حائل
 كفى تقيم برنامجا توعويا لمنسوبي حرس الحدود بمنطقة مكة
منطقة مكة المكرمة
 رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي يطّلع على تجربة ديوان المظالم في التقاضي الإلكتروني
أبرز المواد
 مجمع إرادة بالرياض يكرم ممرضة خدمت المرضى والمراجعين 29 عاما
منطقة الرياض
سمو أمير حائل يدشن مركز شمل للرؤية والزيارة والحضانة ومركز الإصلاح الأسري والتوجيه

سمو أمير حائل يدشن مركز شمل للرؤية والزيارة والحضانة ومركز الإصلاح الأسري والتوجيه

أبرز المواد
سمو أمير جازان يتسلم نسخة من رسالة الماجستير عن الموارد البشرية من محافظ أحد المسارحة “الريثي”

سمو أمير جازان يتسلم نسخة من رسالة الماجستير عن الموارد البشرية من محافظ أحد المسارحة “الريثي”

أبرز المواد
بعد إنزال جنود أتراك بليبيا.. ماكرون: أردوغان نكث عهده

بعد إنزال جنود أتراك بليبيا.. ماكرون: أردوغان نكث عهده

أبرز المواد
محافظ الجبيل يرعى ختام ورشة “تعلم لغة الإشارة” لموظفي القطاعات الحكومية

محافظ الجبيل يرعى ختام ورشة “تعلم لغة الإشارة” لموظفي القطاعات الحكومية

المنطقة الشرقية

بالشراكة مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

تعليم القصيم ينشر التوعية الحقوقية بين منسوبيه

تعليم القصيم ينشر التوعية الحقوقية بين منسوبيه
http://almnatiq.net/?p=826191
المناطق - بريدة
شهد المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح، اللقاء التعريفي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالقصيم، لنشر “التوعية الحقوقية” بحضور المشرف العام على الجمعية الدكتور صالح بن عبدالرحمن الشريدة، ومدير فرع الجمعية بالقصيم الدكتور إبراهيم الضبيب، ومساعد المدير العام للشؤون المدرسية عبدالرحمن الصمعاني، وقيادات الإدارة بالقطاعين والذي نظمته إدارة المتابعة بقاعة محمد الخضير بمقر الإدارة العامة ببريدة، وعبر الربط المرئي بمبنى الإدارات النسائية صباح الأربعاء 4-6-1441هـ .
وتناول المشرف العام على الجمعية الدكتور صالح الشريدة، في البداية، التعريف بالجمعية وأدوارها وأهدفها واختصاصاتها، وما تقدمه من خدمات للمجتمع في مجالات حقوق الإنسان وأنظمتها المحلية والدولية.
وأشار مدير المتابعة في تعليم القصيم يوسف الضويان إلى أهمية التعاون القائم مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالقصيم، لنشر وتوعية منوسبي التعليم بالحقوق والواجبات في احترام الأنظمة والتشريعات بما يحقق الغاية في المساهمة في خدمة الوطن.

وفي ختام اللقاء وقع المدير العام محمد الفريح عقد شراكة مجتمعية بين الإدارة العامة للتعليم، وفرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالقصيم، لنشر الثقافة الحقوقية من خلال البرامج المقدمة لمنسوبي التعليم، والتي تضمنت ندوات طلابية وتدريب لمنسوبي التعليم في التوعية الحقوقية وتنفيذ الورش العمل المتخصصة . وكرم المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالقصيم، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المبذولة من قبل الجمعية في التوعية والتثقيف في المجال الحقوقي.

روابط ذات صلة

كلية الحاسب بجامعة القصيم تُفعل «اليوم العالمي لخصوصية البيانات» بحملة توعوية

كلية الحاسب بجامعة القصيم تُفعل «اليوم العالمي لخصوصية البيانات» بحملة توعوية
جامعة القصيم تقيم الحفل الختامي لمسابقة الأمير فيصل بن مشعل لحفظ القرآن الكريم

جامعة القصيم تقيم الحفل الختامي لمسابقة الأمير فيصل بن مشعل لحفظ القرآن الكريم
أمير القصيم يدشن عدداً من المشاريع التنموية بمركز الفويلق

أمير القصيم يدشن عدداً من المشاريع التنموية بمركز الفويلق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*