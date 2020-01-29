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كلية الحاسب بجامعة القصيم تُفعل «اليوم العالمي لخصوصية البيانات» بحملة توعوية

كلية الحاسب بجامعة القصيم تُفعل «اليوم العالمي لخصوصية البيانات» بحملة توعوية
http://almnatiq.net/?p=826197
المناطق - بريدة
 
 
تقيم جامعة القصيم، مُمثلة بالنادي الطلابي بكلية الحاسب في شطري الطلاب والطالبات، حملة توعوية على مدى ثلاثة أيام، بمناسبة «اليوم العالمي لخصوصية البيانات»، انطلاقًا من يوم أمس الثلاثاء الموافق ٣/٦/١٤٤١هـ، وحتى يوم الخميس الموافق 5/6/1441هـ، وذلك في بهو كلية الحاسب للطلاب، وللطالبات في بهو كلية الاقتصاد والإدارة، وبهو كلية العلوم.
 
وتهدف هذه الحملة لتفعيل اليوم العالمي لخصوصية البيانات، وزيادة الوعي وتعزيز أفضل الممارسات لحماية الخصوصية والبيانات، حيث يتم أثناء الحملة استعراض مفهوم الخصوصية، وكيفية حماية هوية المستخدم الرقمية وتبسيط الطرق المساعدة في حماية هذه الهوية وحفظها من اختراقات البيانات المنتشرة في الفترة الأخيرة، كما تم تقديم عمل مرئي للجمهور عن أهمية حماية البيانات من خلال نظارات الواقع الافتراضي.
 
وفي نهاية اليوم الأول من الحملة، قدم المشاركون من طلاب وطالبات النصائح للزوار لحماية بياناتهم والطرق الواجب اتباعها للمساعدة في زيادة الأمان، كما أجابوا على استفسارات بعض الزوار فيما يخص الخصوصية والبيانات.

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