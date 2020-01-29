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سمو أمير جازان يتسلم نسخة من رسالة الماجستير عن الموارد البشرية من محافظ أحد المسارحة “الريثي”

سمو أمير جازان يتسلم نسخة من رسالة الماجستير عن الموارد البشرية من محافظ أحد المسارحة “الريثي”

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سمو أمير جازان يتسلم نسخة من رسالة الماجستير عن الموارد البشرية من محافظ أحد المسارحة “الريثي”

سمو أمير جازان يتسلم نسخة من رسالة الماجستير عن الموارد البشرية من محافظ أحد المسارحة “الريثي”
http://almnatiq.net/?p=826206
جازان _ فضة عطيف

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالامارة اليوم ، رسالة الماجستير التي قدمها محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي ، بعد حصوله عليها في مجال الموارد البشرية من كلية أبن رشد للعلوم الإدارية بأبها.
ونوه سموه بما تقدمه الجامعات والكليات بالمملكة من خدمات للدراسين بها في مجال الدراسات العليا بعدة تخصصات لكافة منسوبي الجهات الأمنية والحكومية بمختلف مناطق المملكة.

كما هنأ سموه ، محافظ أحد المسارحة ” الريثي ” بمناسبة حصوله على شهادة الماجستير في مجال ” إدارة الأعمال تخصص موارد بشرية ” بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الاولي، مشيداً بما بذله
” الريثي ” من جهود خلال مسيرته العلمية ، متمنياً له التوفيق والسداد في حياته العملية بما يعود بالنفع والفائدة على رفع مستوى واداء العمل الإداري .

من جانبه عبر محافظ أحد المسارحة عن شكره لسمو أمير المنطقة على هذه اللفتة الكريمة التي تعد دافعاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والوطن والمواطن.

 

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