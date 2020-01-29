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سمو أمير حائل يدشن مركز شمل للرؤية والزيارة والحضانة ومركز الإصلاح الأسري والتوجيه

سمو أمير حائل يدشن مركز شمل للرؤية والزيارة والحضانة ومركز الإصلاح الأسري والتوجيه

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سمو أمير حائل يدشن مركز شمل للرؤية والزيارة والحضانة ومركز الإصلاح الأسري والتوجيه

سمو أمير حائل يدشن مركز شمل للرؤية والزيارة والحضانة ومركز الإصلاح الأسري والتوجيه
http://almnatiq.net/?p=826210

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في صالة الاستقبالات الرئيسية بديوان الإمارة اليوم مركز شمل للرؤية والزيارة والحضانة، إحدى مبادرات وزارة العدل للتحول الوطني التي تنفذها جمعية التنمية الأسرية بحائل “وفاق” ومركز الإصلاح الأسري والتوجيه بمقره الجديد الذي يقدم خدمة الإصلاح بين الناس في الشأن الأسري, وذلك بحضور وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية صالح بن صالح المطيري, والمدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فريح العياد.
وبُدئ الحفل بالقرآن الكريم, ثم ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية “وفاق” بالمنطقة عذال بن مقبل الرمالي كلمة أعرب خلالها عن شكره للقيادة الحكيمة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعم الجمعية وخدماتها وبرامجها, مستعرضا نبذة عن الجمعية وماقدمته من خدمات للمستفيدين.
وتحدث الرمالي عن مركز شمل ومركز الإصلاح الأسري وآليات عمل القائمين عليهما, مشيراً إلى أن مركز شمل للرؤية والزيارة والحضانة أحد مبادرات وزارة العدل للتحول الوطني التي تنفذها جمعية التنمية الأسرية بحائل “وفاق”, حيث يخدم هذا المركز أبناء المنفصلين ويتيح للأب أو الأم رؤية أطفالهم في حال وجود خلاف أسري بعد الطلاق وتعذر رؤية الأطفال في البيت، فيتيح المركز الفرصة لتسلمهم وتسليمهم من قبل ذويهم أو رؤيتهم داخل المركز في أماكن مهيأة ومجهزة بما يلزم .
وبين أن المركز يعمل فيه عدد من المختصين الاجتماعيين والنفسيين في القسمين الرجالي والنسائي لتهيئة أصحاب الحالات وكذلك عدد من المشرفين والمشرفات المختصين للإشراف على الحالات وقت الزيارة، ويستقبل المركز الحالات طيلة أيام الأسبوع وأثناء الإجازات الرسمية، موضحاً أن مركز الإصلاح الأسري والتوجيه بمقره الجديد يقدم خدمة الإصلاح بين الناس في الشأن الأسري, حيث يعمل فيه عدد من المختصين المتطوعين بكل خصوصية ويقدم خدمة الهاتف الاستشاري ويوجد عدد من المختصين للرد على الاستشارات الأسرية من الأحد إلى الأربعاء بواسطة الرقم المجاني.
إثر ذلك قُدّم فيلم مرئي عن الجمعية وفروعها وأنشطتها.
ثم ألقى سمو أمير منطقة حائل كلمة أشاد فيها بجهود القائمين على جمعية وفاق, مؤكدا أهمية مثل هذه المراكز التي تُعنى بلمّ شمل الأسر ومراكز الإصلاح الأسري وانعكاس هذه الجهود على قوة اللحمة لمجتمعنا الإسلامي المترابط والمتكاتف, منوهاً بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للجمعيات الخيرية والاجتماعية، وحرص القيادة المستمر على كل مايعود على الوطن وأبنائه بالخير .
ثم تسلم الأمير عبدالعزيز بن سعد نسخة من التقرير السنوي الشامل للجمعية قدّمه رئيس مجلس الإدارة.
وفي ختام الحفل كرم سموه الداعمين والمسهمين بنجاح برامج وأنشطة جمعية وفاق ومركز الإصلاح الأسري بالجمعية والمتعاونين.
حضر الحفل فضيلة رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالمنطقة الشيخ أحمد الحميد، وفضيلة رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة الشيخ طلال المشاري، والمدير التنفيذي المكلف ورئيس مركز الإصلاح الأسري ومركز شمل بالمنطقة حمود السرهيد، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء ومنسوبو المركزين.

 

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