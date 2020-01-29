سمو محافظ حفرالباطن ورئيس هيئة الطيران المدني يشهدان حفل توقيع اتفاقية تطوير مطار حفرالباطن

المناطق _ حفر الباطن

بحضور سمو محافظ محافظة حفرالباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود ومعالي رئيس هيئة الطيران المدني الاستاذ عبدالهادي بن احمد المنصوري أقيم حفل توقيع اتفاقية تطوير مطار حفرالباطن.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة اشتمل على آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة اهالي حفرالباطن قدمها نيابة عنهم الأستاذ عوض السرور، ثم ألقى معالي رئيس هيئة الطيران المدني كلمة قال فيها :إن مشروع تطوير مطار حفر الباطن الذي شهدتم مراسم توقيعه اليوم، يعكسُ بكلِ وضوحٍ الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادمِ الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله) لقطاعِ الطيرانِ المدني، وقناعتها بأهميتهِ كرافدٍ مهمٍ من روافدِ الاقتصادِ الوطني، ودورهِ في دعمِ خططِ التنميةِ في البلادِ وتحقيقِ قدرٍ أعلى من الرفاهيةِ لشعبِ المملكة.. وهنا لابد لي أن أشيد بدعمِ صاحبِ السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبهِ، وسمو المحافظ حيث كان من شأن هذا الدعم الكريم تذليل كافة العقبات وتوفير التسهيلات اللازمة لانطلاق هذا المشروع الذي نستشرف إنجازه في العامِ المقبلِ إن شاء الله. كما استعرض معاليه بإيجاز أهم معالم المشروع والتي يمكن إجمالها على النحو التالي:

رفع طاقة المطار الاستيعابية لتصبح نصف مليون مسافر سنوياً، وزيادة مساحة صالة السفر من (2,250)م2 إلى (6,050)م2 وإنشاء وتطوير المكتب التنفيذي بمساحة (304)م2 و(9) بوابات للسفر وذلك على النحو التالي:(3) للمغادرة الدولية.(3) للمغادرة الداخلية.(2) للوصول الدولي.صالة للوصول الداخلي.زيادة عدد منصات إنهاء إجراءات السفر من (6) منصات إلى (12) منصة زيادة الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات لتستوعب (600) سيارة بدلا من (181) سيارة وزيادة عدد المقاعد في صالات السفر من (137) إلى (491) مقعداً وتوفير (3) أجهزة حديثة للتفتيش الأمني وتوفير عدد (2) سير حديث لنقل الأمتعة والحقائب.

وتوفير شاشات عرض حديثة لجدول الرحلات. وتوفير نقاط اتصال بالواي فاي، تطوير منطقة للمطاعم والكافتيريات. ثم تقدم معاليه بالشكرِ والتقديرِ لسمو المحافظ والمسئولين والأهالي على تشريفهم لحفل مشروع تطوير مطار حفر الباطن سائلا المولى تعالى أن يوفقنا لإنجاز هذا المشروع على النحو الذي تتطلع إليه حكومتنا الرشيدة. ثم عقد معاليه مؤتمرا صحفيا بحضور عدد من ممثلي الجهات الاعلامية. ثم كرم سمو الأمير منصور بن محمد آل سعود محافظ حفرالباطن لمعالي رئيس هيئة الطيران المدني عبدالهادي بن احمد المنصوري.

ومن جانبه قال سمو محافظ حفرالباطن إننا سعداء في هذا اليوم ونحن نشاهد توقيع عقد تطوير مطار حفرالباطن الذي يعد احد أهم المشاريع التي يتطلع إليها أهالي محافظة حفرالباطن والمراكز التابعة لها لما له من أهمية كبيرة في شتى المجالات التنموية ، وهذا خير دليل على حرص حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – لكل ما من شانه تحقيق النهضة التنموية الشاملة لكافة محافظات ومناطق وطن الخير والعطاء مملكتنا الحبيبة وان يعود نفعها على أبناء الوطن جميعا وبهذه المناسبة نتقدم لولاة أمرنا حفظهم الله بالشكر والامتنان والشكر موصول لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبة صاحب السمو الملكي الأمير احمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله على اهتمامهم الكبير ومتابعتهم الحثيثة لكافة المشاريع الحيوية التي يستفيد منها أهالي المنطقة الشرقية ، كما نتقدم بالشكر الجزيل لمعالي رئيس هيئة الطيران المدني عبدالهادي بن احمد المنصوري وجميع زملائه في الهيئة على جهودهم الكبيرة لتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية والمهمة في عدد من المطارات ومن ضمنها مطار حفرالباطن.