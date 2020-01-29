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مدني عسير يناقش تعزيز التعاون مع وسائل الإعلام في المنطقة

مدني عسير يناقش تعزيز التعاون مع وسائل الإعلام في المنطقة

منطقة عسير

مدني عسير يناقش تعزيز التعاون مع وسائل الإعلام في المنطقة

مدني عسير يناقش تعزيز التعاون مع وسائل الإعلام في المنطقة
http://almnatiq.net/?p=826223

إلتقى مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير العميد علي بن عبدالله السعوي اليوم ، عدداً من ممثلي وسائل الإعلام الرسمي والصحف الورقية والإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي ، وذلك في مقر مديرية الدفاع المدني بأبها .
وأكد العميد السعوي في بداية اللقاء على أهمية وسائل الإعلام كشريك إستراتيجي في إيصال رسائل جهاز الدفاع المدني التوعوية وتثقيف المجتمع حول المخاطر المختلفة وكيفية التعامل الأولي معها ونشر مفاهيم وثقافة السلامة العامة.
وقدم السعوي شرحاً مفصلاً حول فعاليات وحملات الدفاع المدني التوعوية مثل اليوم العالمي للدفاع المدني واليوم العالمي للتطوع ، وورش العمل التي تعقد مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى كافة شرائح المجتمع من خلال منصات ووسائل الإعلام المتعددة للمساهمة في رفع مستوى الوعي الوقائي مثمناً دور الإعلام في ذلك.
وأشاد الحضور بدور المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة وسرعة تجاوبه في الرد على استفساراتهم.
معبرين عن شكرهم للدفاع المدني على هذه المبادرة وما يقدمه من خدمات في حماية الأرواح والممتلكات.

 

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