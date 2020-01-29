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سمو أمير منطقة جازان يرعى غدًا انطلاق فعاليات مهرجان البن السابع بالداير ..

سمو أمير منطقة جازان يرعى غدًا انطلاق فعاليات مهرجان البن السابع بالداير ..

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مدني عسير يناقش تعزيز التعاون مع وسائل الإعلام في المنطقة

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سمو أمير منطقة جازان يرعى غدًا انطلاق فعاليات مهرجان البن السابع بالداير ..

سمو أمير منطقة جازان يرعى غدًا انطلاق فعاليات مهرجان البن السابع بالداير ..
http://almnatiq.net/?p=826228
جازان _ فضة عطيف

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان يوم غد الخميس، فعاليات مهرجان البن في نسخته السابعة بمحافظة الداير .
وأعرب محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة عن سعادته برعاية سمو أمير منطقة جازان للمهرجان ودعمه الكبير لزراعة البن في محافظة الداير خاصة والقطاع الجبلي بشكل عام، منوهًا بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان لكل ما يحتاجه المزارعين من دعم وعناية.

وبين محافظ الداير بأن اللجان العاملة أكملت كافة استعداداتها لانطلاق للنسخة السابعة من مهرجان البن، مشيراً إلى أن المهرجان سيقدم على مدى أسبوع ، العديد من الفعاليات التي تبرز مكانة شجرة البن لدى أهالي محافظة الداير وغيرها من محافظات القطاع الجبلي, وما حبا الله به منطقة جازان من مقدرات زراعية وسياحية وفرص استثمارية مميزة.
واضاف أن المهرجان يعد فرصة كبيرة لمحبي القهوة للتعرف على أجود أنواع البن و تناول القهوة ومتابعة عروض البيع والشراء، مشدداً على أن المهرجان في نسخته الجديدة سيكون بشكل مميز و هو كرنفال ثقافي سياحي اقتصادي كبير مرحبًا بالجميع في محافظة الداير.

 

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