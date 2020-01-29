بن حثلين : موعد إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من كل عام ١ ديسمبر

المناطق _ الرياض

تحظى الإبل وقطاعها باهتمام بالغ وتنظيماً لقطاعها وتسهيل لمهمة ملاكها وقد أعلن فهد بن حثلين من خلال حسابه الرسمي على تويتر أن تحديد موعد إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ١ ديسمبر من كل عام ويأتي هذا ضمن الخطط المرسومة من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الابل.