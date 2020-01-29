بن حثلين : موعد إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من كل عام ١ ديسمبر

تحظى الإبل وقطاعها باهتمام بالغ وتنظيماً لقطاعها وتسهيل لمهمة ملاكها وقد أعلن فهد بن حثلين من خلال حسابه الرسمي على تويتر أن تحديد موعد إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ١ ديسمبر من كل عام ويأتي هذا ضمن الخطط المرسومة من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الابل.
تحظى الإبل وقطاعها باهتمام بالغ وتنظيماً لقطاعها وتسهيل لمهمة ملاكها أعلن تحديد موعد إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ١ ديسمبر من كل عام ويأتي هذا ضمن الخطط المرسومة من قبل ولي العهدالأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الابل، حفطه الله ورعاه ودعمه السخي للإبل ومحبيها 🇸🇦
— فهد بن حثلين (@F_BinHithleen) January 29, 2020
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