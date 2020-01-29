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بن حثلين : موعد إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من كل عام ١ ديسمبر

بن حثلين : موعد إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من كل عام ١ ديسمبر

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بن حثلين : موعد إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من كل عام ١ ديسمبر

بن حثلين : موعد إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من كل عام ١ ديسمبر
http://almnatiq.net/?p=826234
المناطق _ الرياض

تحظى الإبل وقطاعها باهتمام بالغ وتنظيماً لقطاعها وتسهيل لمهمة ملاكها وقد أعلن فهد بن حثلين من خلال حسابه الرسمي على تويتر أن تحديد موعد إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ١ ديسمبر من كل عام ويأتي هذا ضمن الخطط المرسومة من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الابل.

 

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