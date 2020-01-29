فودافون مصر تبيع حصتها لــ “الاتصالات السعودية STC “

المناطق _ الرياض

نقل بيان للحكومة المصرية، الثلاثاء، عن الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون البريطانية للاتصالات أن الشركة ستوقع مذكرة تفاهم مع الاتصالات السعودية قد تفضي إلى بيع حصتها في أنشطتها بمصر.

ونسب البيان إلى الرئيس التنفيذي نيكولاس ريد قوله: “قرار فودافون العالمية يرتبط بالأساس باستراتيجية الشركة لتركيز استثماراتها.” وتملك فودافون 55 بالمئة في فودافون مصر، بينما تحوز المصرية للاتصالات على النسبة الباقية.

وأغلق سهم المصرية للاتصالات مرتفعا نحو 10 بالمئة، الثلاثاء، بفضل أنباء الصفقة المحتملة وكان من بين الأنشط تداولا في البورصة.

وكانت المصرية للاتصالات أعلنت، الأحد، أنه لا نية لديها للتصرف في حصتها في الوقت الحالي.