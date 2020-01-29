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المنتخب السعودي للتايكوندو يحقق المركز الأول في بطولة العرب

المنتخب السعودي للتايكوندو يحقق المركز الأول في بطولة العرب
http://almnatiq.net/?p=826257
المناطق _ الرياض

حقق المنتخب السعودي المركز الأول في بطولة العرب للتايكوندو بعد حصوله على (٢٠ ) ميدالية في المنافسات التي اختتمت أمس في دولة الإمارات بمدينة الفجيرة .
وحصد اللاعبون فهد السميح وزن (54 )وهشام الدوخي وزن (68 ) وعلي مبروك وزن (80) 3 ميداليات ذهبية للكبار، وميدالية فضية للاعب أحمد المولد وزن (87)، فيما حقق اللاعب فهد الجبيلة وزن (63) ميدالية برونزية .
وفي المنافسات النسائية حققت اللاعبة دنيا أبو طالب ذهبية وزن (53 )، واللاعبة لارا الكاظم فضية وزن (49 )، وبرونزيتين عن طريق اللاعبتين رهف الجوهي وزن (46 ) وأبرار بخاري وزن (57).
من جهته أوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو محمد الوبران أن هذه البطولة شهدت تنافساً قوياً بين المشاركين من الدول العربية، حيث أثبت أبطال المنتخب السعودي بمختلف فئاتهم جاهزيتهم وقدرتهم على تحقيق المراكز الأولى وتشريف الوطن في هذا المحفل العربي الكبير .

 

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