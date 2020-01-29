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أبحاث جامعة جازان تؤكد جودة البن الجازاني

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أبحاث جامعة جازان تؤكد جودة البن الجازاني

أبحاث جامعة جازان تؤكد جودة البن الجازاني
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جازان _ فضة عطيف

يعد مركز البحوث والدراسات البيئية بجامعة جازان الذي أنشئ عام 1431هـ أحد المراكز البحثية المهمة بالمملكة، ويتولى إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بقضايا البيئة بمنطقة جازان، وتشجيع إجراء البحوث التطبيقية والتعاون العلمي في مجال مع المراكز البحثية المحلية والعالمية.

وقد أجرى المركز خلال السنوات الماضية عددا من الأبحاث المتعلقة بتطوير زراعة البن في مرتفعات منطقة جازان، بهدف مساعدة المزارعين والجهات ذات الاختصاص في زيادة محصول البن والرفع من جودته.

البن الأخضر

وأوضح المشرف على مركز البحوث والدراسات البيئية بجامعة جازان الدكتور زراق بن عيسى الفيفي أن الباحثين بجامعة جازان ومن خلال الدراسات الحقلية يقدرون أعداد أشجار البن في جنوب المملكة بحوالي 100.000 شجرة بن تنتج حوالي 320 طن من البن الأخضر، وأن قرابة  85-88% من هذا الإنتاج يأتي من منطقة جازان وأغلبه من محافظة الداير بينما تتوزع بقية المزارع على منطقتي عسير و الباحة.

جودة عالية

وأشار الدكتور الفيفي إلى أن ألباحثين تعرفوا من خلال أبحاثهم على السلالات المنزرعة بشكل دقيق، مضيفا أن البن المنتج بجازان يتمتع بجودة عالية وقابل للتسويق كمنتج عضوي أو كقهوة خاصة، منوها بأهمية حصول المزارعين على التصديقات اللازمة للتسويق.

وبين الدكتور الفيفي أن النتائج الأولية للأبحاث أظهرت وجود خمسة أصناف رئيسية من البن في المنطقة وهي التفاحي، والخولاني، والضهيري، والعديني، والطيسي، وهي أصناف جيدة عموما، وغزيرة الإنتاج، لافتا إلى أن النتائج أظهرت تباينا كبيرا في محتويات الكافيين والبروتينات والسكريات الكلية القابلة للذوبان في عينات البن التي تم جمعها، وأكد الفيفي أن محتويات الكافيين تتراوح بين 1.0 و 1.5 غرام في 100 غرام من الكتلة الجافة.

أسعار مجزية

وقال الدكتور الفيفي إن السلالات اختلفت في مدى تحملها للجفاف والملوحة حيث كشفت العلاقات المائية والتبادلات الغازية والتكيف وقياسات الإشعاع، أن الصنف الضهيري هو الأكثر تحملا للجفاف، بينما الخولاني هو الأقل تحملا أما التفاحي والطيسي فقد أظهرا قدرة تحمل متوسطة.

وعن أسعار البن المحلي حاليا أكد الدكتور الفيفي أنها مجزية وللمحافظة عليها لابد من تحسين عمليات ما بعد الحصاد من فرز وتجفيف وتحميص وتغليف وكذلك تطوير مسالك التسويق. وعن العقبات أشار الدكتور الفيفي إلى أن تطوير زراعة البن تواجه عقبات أهمها ندرة المياه للري ومحدودية الأراضي المناسبة لزراعة البن وصغر الحيازات وعدم تنظيم المزارعين في جمعيات تعاونية.

يشار إلى أن جامعة جازان تشارك في هذا المهرجان بجناح خاص لعرض ما أنجزته من أبحاث بيئية وزراعية إضافة إلى مشاركة قسم السياحة والآثار بعرض  برامجه، وما تحقق في مشروع موسوعة آثار جازان بعد انطلاق أعمال المسح الميداني.

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