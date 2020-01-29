تعليم تبوك ينظم لقاءً تعريفياً لمنسقي مشروع تحدي القراءة العربي

المناطق _ تبوك

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم لقاءً تعريفياً لمنسقي مشروع تحدي القراءة بمدارس تبوك للمرحلة الابتدائية والمتوسطة استعداداً للمشاركة في تحدي القراءة العربي بنسخته

الخامسة لهذا العام وذلك بمركز رعاية الموهوبين بتبوك.

ويتضمن اللقاء عددًا من المحاور المتعلقة بالمشروع إذ قدم منسق المشروع محمد فالح البلوي نبذة للتعريف بمسابقة تحدي القراءة مشيراً إلى أن لجنة تحكيم مشروع القراءة العربي بتعليم

تبوك تتولى مهمة تحكيم أداء الطلاب والطالبات المتأهلين في المدارس ممن أنهوا قراءة 50 كتاباً حسب متطلبات المشروع وترشيح الطلاب والطالبات لتمثيل المنطقة في التصفيات الوزارية للمشروع حاثاً الجميع على تشجيع الطلاب للمشاركة والتأكيد على ضرورة تذليل العقبات كافة.

ومن جهة أخرى استعرض رئيس لجنة التحكيم بتعليم تبوك عبدالله الشهري أهداف المشروع وآليات تنفيذه وضوابط المشاركة للطلاب ومعايير التقييم وخطوات التسجيل بالاستمارة الإلكترونية و المشاركات والتجارب السابقة.