أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تدشين مركز عبد اللطيف الفوزان للتوحد في مدينة الخبر يوم الأحد القادم

الخبر _ عادل الزهراني

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، حفل تدشين مركز عبد اللطيف الفوزان للتوحد في مدينة الخبر يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2020، أحد مبادرات الفوزان لخدمة المجتمع، وقد تبرع بكامل تكاليف المشروع الشيخ عبداللطيف بن احمد الفوزان ، الذي اصبح من اوائل المانحين لمبادرات وبرامج ومشاريع خدمة المجتمع في الكثير من المجالات .

ويعتبر مركز عبد اللطيف الفوزان للتوحد، أكبر مركز شامل لحالاتت اضطراب طيف التوحد في الخليج العربي في تأهيل وتعليم وعلاج أطفال التوحد، ويخدم الأطفال وأسرهم في المنطقة الشرقية ومناطق المملكة الأخرى. وكان الهدف من انشاء المركز للارتقاء بالخدمات والبرامج التعليمية والتاهيلية والعلاجية الخاصة بذوي اضطراب طيف التوحد، وتهيئة البيئة المناسبة لهذه الشريحة الغالية، التي تلبي احتياجاتهم وتتيح لهم الاندماج في العملية التعليمية والاجتماعية وتعزيز الموهبة والقدرات الإبداعية لديهم.

ويأتي تشريف سمو أمير الشرقية لحفل التدشين من منطلق اهتمامه حفظه الله بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه وتحفيز القطاعين العام والخاص بالمنطقة ليؤديا دورهما تجاه هذه الفئة الغالية على مجتمعنا ، وتماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 للنهوض بالقطاع الغير ربحي بالمملكه للقيامم بدوره التنموي المنشود ، حيث أكملت مجموعة الفوزان تجهيز المركز وفق مواصفات منظمة الصحة العالمية الخاصة بعلاج أطفال اضطراب التوحد، وبمعماري عالمي متخصص واستقطبت له الكوادر المتخصصة والمدربة للإشراف والمتابعة الجيدة لما يقدمة المركز ، بجانب التجهيزات والأدوات والوسائل التعليمية الحديثة والمتطورة لتوفير بيئة وتعليمية وتاهيلية وعلاجية نموذجية تخدم الأطفال المصابين، وتساعد الأسر وأولياء الأمور على الأساليب المثالية في التعامل مع اطفالهم .

وقال الأستاذ عبدالله الربيعة العضو المنتدب للمركز، أن تشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، لحفل افتتاح مركز عبد اللطيف الفوزان للتوحد، هو تجسيد لرعاية القيادة الرشيدة لكافة فئات المجتمع، وتحديداً الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة .

وأوضح الربيعه أن برنامج الفوزان لخدمة المجتمع قدم المركز كبادرة غير مسبوقة وبتبرع كريم من الشيخ عبداللطيف الفوزان مؤسس البرنامج ، لتهيئة بيئة تعليمية مثالية تناسب الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد ، مشيراً إلى أن تصميمه يعتبر المركز الوحيد بالمملكة العربية السعودية المتخصص بهذه الفئه ، وبين الربيعه أن برنامج الفوزان لخدمة المجتمع حرص على الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية التي تحقق المواكبة بجانب التأهيل المستمر للمركز، ليكون حاضنة تربويه وتاهيلية وعلاجية متطورة لأطفال اضطراب التوحد، لأنها فئة غالية تشكل نسبة لا يستهان بها وفي تزايد مضطرد.

وكما ثمن الربيعه الدور الكبير الذي تقوم به وزارة التعليم ممثلة في معالي وزير التعليم الدكتور حمد ال الشيخ و منسوبي الوزاره والشريك الاميز في ابراز هذا المشروع سعادة مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية مدير عام التعليم على الجهود المتميزه في استثمار هذا لصرح بالشكل الامثل والاكمل باذن الله .

يذكر أن مجموعة الفوزان أنشأت وتبنت عدد من المبادرات الاجتماعية عبر برنامج الفوزان لخدمة المجتمع، منها: مبادرة الإسكان الميسر، والشهادة الوطنية لمهارات بيع التجزئة، والمساهمه في تاسيس بنك الطعام السعودي، ومبادرة تسوير المواقع الخطرة ، كما أنشات مركز الفوزان للتأهيل الشامل في منطقة الزلفي ، وجمعية ارتقاء ، واكاديمية الفوزان لتطوير قيادات العمل الغير ربحي وجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد ، وتأتي هذه البرامج التي تقدمها لبناء مجتمع حيوي وفاعل .