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إدارة “تعليم الجوف” تحفز منسوبيها للتقدم لجائزة الأمير فيصل بن نواف

إدارة “تعليم الجوف” تحفز منسوبيها للتقدم لجائزة الأمير فيصل بن نواف
http://almnatiq.net/?p=826274
المناطق _ الجوف

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أهمية الرفع من مستوى التحصيل الدراسي والتركيز لتجويد العمل وإعطاء الأولوية لتحقيق معايير التميز على مستوى الإدارة.

وأكد خلال ترأسه الاجتماع الثاني لمجلس التميز في الإدارة أهمية تشجيع جميع منسوبي ومنسوبات التعليم للتقدم لجائزة أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود للتميز التعليمي والمؤسسي، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب عمل موسع ومركز لتحفيز الطلاب وأولياء أمورهم والمجتمع المدرسي للتقديم على الجائزة.

وأشار إلى الخطوات المتميزة التي خطتها الإدارة وحصدت من خلالها جوائز التميز، وقال: “نحتاج مع ذلك إلى مزيد من العمل خلال الفترة القادمة بتركيز أكثر لتحقيق التميز على جميع الأصعدة، ليصبح التميز دعم حقيقي لتعلّم أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات بالصورة المطلوبة والحقيقية، وتحقيقاً لرؤية الوطن 2030”.

من جانبه، أوضح مدير مركز التميز الأستاذ خالد بن طايع البلوي، أن الاجتماع خرج بتوصيات عدة، أهمها: العمل في جائزة أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود للتميز التعليمي والمؤسسي من جانبين، جانب إداري من قبل مركز التميز، وجانب مادي من قبل اللجنة المالية، وتكثيف الدورات واللقاءات التي تحفز منسوبي ومنسوبات التعليم للتقدم للمشاركة في جائزة سمو أمير المنطقة، وتقرير أسبوعي عن منجزات الإدارات في التميز المؤسسي، وتنفيذ لقاء التميز المؤسسي للإدارات لعرض منجزات الإدارات المتميزة، تقديم تصور عن برنامج داعم، تزويد إدارة الإعلام التربوي بقصص النجاح المتميزة في الإدارة والميدان لإبرازها.

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