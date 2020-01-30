الاتفاق ينهي تحضيراته لمواجهة الوحدة

المناطق _ الدمام

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مساء اليوم الأربعاء تحضيراته لمواجهة الوحدة وذلك في التدريب الذي أقيم على ملعب عبدالله الدبل بالدمام.

وكان التدريب (المغلق) الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد تركز على الجانب الفني، فبعد الإحماء قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين، حيث أدتا تدريباً على ثلث الملعب بتناقل الكرة باليد في شوط قصير وبالقدم في الشوط الثاني. وبعد ذلك طبقت المجموعة الأولى تدريباً تكتيكياً فيما أجرت المجموعة الثانية مناورة على ثلث الملعب، واختتم المران بتنفيذ عدد من اللاعبين تدريباً على الكرات الثابتة.

وفي سياق متصل انتظمت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب في المعسكر الذي سيقام في أحد فنادق الدمام استعداداً لمواجهة الوحدة يوم غدٍ الجمعة عند الساعة 6:00 مساءً على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات الجولة الـ16 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.