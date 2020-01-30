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القيادة تعزي الرئيس البرازيلي في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده

القيادة تعزي الرئيس البرازيلي في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده
http://almnatiq.net/?p=826283
المناطق _ الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده، وما نتج عنها من وفيات.
وقال الملك المفدى: ” علمنا بنبأ الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات، ونزوح الآلاف من مناطقهم، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة، وأن لا تروا أي مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده ، وما نتج عنها من وفيات.
وقال سمو ولي العهد: ” بلغني نبأ الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات، ونزوح الآلاف من مناطقهم، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة “.

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