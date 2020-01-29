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محافظ المجاردة يدشن المركز الصحي ب(حلاه) شمال ثربان

محافظ المجاردة يدشن المركز الصحي ب(حلاه) شمال ثربان
http://almnatiq.net/?p=826286
المناطق _ المجاردة

افتتح محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح صباح اليوم الأربعاء الموافق ١٤٤١/٦/٤ه المركز الصحي بحلاه شمال مركز ثربان وقد حضر تدشين المركز الصحي رئيس مركز ثربان الأستاذ يحيى بن أحمد آل خلبان ومدير القطاع الصحي بالمجاردة الأستاذ حسن بن ناصر السلومي وعدد من القطاع الصحي  وجمع من الأهالي حيث تجول محافظ المجاردة في المركز  الذي يحتوي على العيادات الهامة والتجهيزات اللازمة التي تخدم السكان.
واختتم محافظ المجاردة جولته بتوجيه الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة حفظها الله لما توليه من اهتمام بالمواطن لاسيما في مجال الصحة حيث حرصت على تقديم الخدمات الصحية في كل موقع من مواقع الوطن الغالي  .

 

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