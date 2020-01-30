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وزير الإعلام اليمني: التحشيد العسكري الحوثي إعلان صريح عن وفاة العملية السياسية

وزير الإعلام اليمني: التحشيد العسكري الحوثي إعلان صريح عن وفاة العملية السياسية
http://almnatiq.net/?p=826296
المناطق - الرياض

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أن التحشيد العسكري الأخيرة والبياتات الصادرة عن المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً هو إعلان صريح عن وفاة العملية السياسية في اليمن.
وأضاف الأرياني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ” أن البيان يكشف إصرار المليشيا الحوثية على المضي في مخططها الانقلابي الممول من إيران على الدولة والإجماع الوطني، واعتراف بتنفيذها هجمات إرهابية على الجارة المملكة العربية السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع”، مشيرًا إلى أن البيان جاء للتغطية على فشل المليشيا الحوثية في تحقيق أهداف تصعيدها العسكري الواسع في السيطرة على محافظتي مأرب والجوف بعد حشد الآلاف من عناصرها، إلا أنها اصطدمت بصمود الجيش وأبناء هذه المناطق الشرفاء الذين اسقطوا مخططاتها وكبدوها خسائر بشرية فادحة هي الأكبر منذ العام 2015م.
ولفت الوزير اليمني إلى أن هذا البيان الذي يروج لانتصارات زائفة يهدف لرفع معنويات عناصر المليشيا الحوثية وحشد المزيد من المغرر بهم في معاركها العبثية، والزج بهم في محارق الموت الحوثية خدمة للمشروع الإيراني.

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