أمير جازان يرعى ختام جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة ..

جازان - فضه عطيف:

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، الحفل الختامي وتسليم جوائز الدورة الـ 24 من جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك بقاعة الاحتفالات بمركز الجمعية بجازان.

وشهد سمو أمير منطقة جازان في مستهل الفعاليات مراسيم توقيع اتفاقيتي تعاون بين الإدارة العامة للتعليم بجازان وإدارة التعليم بمحافظة صبيا و مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجازان تشمل العديد من المجالات التعليمية والتدريبية و غيرها من مجالات التعاون الهادفة لتقديم أفضل الخدمات لهذه الفئة الغالية على الجميع.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الأمين العام للجائزة عبد العزيز بن عبدالرحمن السبيهين كلمة أعرب فيها عن شكره ومنسوبي الجمعية لرعاية سمو أمير المنطقة لختام الدورة الحالية من الجائزة ومشاركة أصحاب السمو الملكي الأمراء في الحفل الختامي للجائزة، مبيناً أن الرعاية تأتي استمرارًا لرعاية واهتمام حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بكتاب الله الكريم وربط الناشئة به، إلى جانب الاهتمام الكبير والمتواصل بالأبناء والبنات وبصفة خاصة ذوي الإعاقة.

وأضاف الأمين العام أن المرحلة النهائية التي تستضيفها منطقة جازان تشهد مشاركة 45 متسابقًا من الطلاب، تم تكريم الفائزين منهم، إلى جانب مشاركة 33 متسابقة من الطالبات سيتم تكريم الفائزات منهن مساء غدٍ، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد بن ناصر عضو مجلس إدارة الجمعية.

وتضمن الحفل تقديم العديد من النماذج من قراءات الأطفال الفائزين في فروع الجائزة، فيما كرم سمو أمير المنطقة الفائزين والفائزات بالجائزة، والجهات المشاركة والمتعاونة مع الجمعية.

وأعرب سمو أمير منطقة جازان في ختام الحفل عن سعادته برعاية الحفل الختام للجائزة في عامها الـ ٢٤ وتكريم الفائزين والفائزات من ذوي الإعاقة، منوها سموه بما تجده هذه الفئة من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ومتابعة متواصلة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وأعلن سمو الأمير محمد بن ناصر عن صدور الموافقة والعمل على إنشاء مركز للتوحد بمنطقة جازان تابع لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة، راجيا العون والتوفيق للقائمين على الجمعية.

من جانبه هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان الفائزين والفائزات بالجائزة وأسرهم، مؤكدا مضي الجمعية ومواصلتها في تنفيذ الجائزة وغيرها من البرامج والأعمال التي تقوم بها خدمة لهذه الفئة العزيزة.

وشدد سموه على الجهود التي يقوم بها منسوبي الجمعية وما يتوافر للجمعية من إمكانات من خلال ما تجده من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة، وما يتوافر لها من أوقاف ومشروعات وشراكات تسهم في توفير كل ما تحتاج إليه الجمعية، ويمكنها من القيام بالمهام المناطة بها على أفضل وجه، سائلاً الله تعالى أن يوفق الجميع لتحقيق كل ما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن.