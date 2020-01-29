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انعقاد الإجتماع الثاني للجنة جائزة التميز الرياضي للاعبين ذوي الإعاقة بالمملكة في حائل

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انعقاد الإجتماع الثاني للجنة جائزة التميز الرياضي للاعبين ذوي الإعاقة بالمملكة في حائل

انعقاد الإجتماع الثاني للجنة جائزة التميز الرياضي للاعبين ذوي الإعاقة بالمملكة في حائل
http://almnatiq.net/?p=826306
المناطق - حائل

عقدت لجنة جائزة التميز الرياضي للاعبين ذوي الإعاقة بالمملكة مساء أمس الثلاثاء إجتماعها الثاني برئاسة الأستاذ مشعل السويطي رئيس لجنة الجائزة وبحضور أعضاء اللجنة وذلك بقاعة الإجتماعات بفندق قولدن توليب
وفي بداية الإجتماع رحب السويطي بالأعضاء الجدد مهنئا أنضمامهم لعضوية اللجنة .. ومشيدا بوقفة ودعم سعادة المستشارة ورائدة الأعمال فاطمة الشريفي لمشروع الجائزة
بعد ذلك بدأت اللجنة في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها توزيع المهام ووضع المعايير المناسبة لذلك وشروط الجائزة وتحديد موعد لإرسال واستقبال استمارات المرشحين للجائزة
وفي ختام الإجتماع شكر الصويطي أعضاء اللجنة على مشاركتهم هذا الإجتماع كما حثهم على المزيد من الجهود الرامية الى تحقيق أهداف الجائزة .
يذكر أن الجائزة تهدف إلى الأرتقاء بمستوى أداء اللاعبين وإلى أن يتسابقون في تطوير قدراتهم الفنية والبدنية ولإثراء روح المنافسة الشريفة بينهم .

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