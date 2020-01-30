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دراسة… وجبة بسيطة يمكنها أن تقضي على دهون البطن

دراسة… وجبة بسيطة يمكنها أن تقضي على دهون البطن
http://almnatiq.net/?p=826318
المناطق - الرياض

كشفت دراسة طبية حديثة، عن مجموعة صغيرة من الأطعمة من شأنها أن تساعد في القضاء على دهون البطن نهائيا.

وبحسب صحيفة “ديلي إكسبريس البريطانية”، أكدت الدراسة أنه من المهم تناول العناصر الرئيسية التي تنتمي إلى مجموعات الطعام التي تساعد في القضاء على دهون البطن الضارة.

ويسبب تراكم دهون البطن بالقرب من الأعضاء الحيوية، مثل الكبد والأمعاء تظهر أمراض مثل: ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم، وهي مقدمات لأمراض القلب.

وبالتالي فإن التهديد الذي تشكله دهون البطن هو إنها من الممكن أن تكون الفارق بين الحياة والموت.

تظهر العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من البروتين، لا يملكون دهون البطن.

ويساعد البيض في القضاء على دهون البطن، حيث تستمد فوائد حرق الدهون الأساسية محتواها العالي من البروتين الموجود في البيض.

بالإضافة إلى البيض، تشمل المصادر الكبيرة الأخرى للبروتين ما يلي: اللحوم، الأسماك، الألبان، البقوليات، بروتين مصل اللبن.

ويحتاج أيضا الجسم إلى تقليل الكربوهيدرات إلى جانب ممارسة بعض التمارين الرياضية، من أجل زيادة الحرق في الجسم.

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