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بعد انتهاء فترة عمله أميناً لمجلس التعاون الخليجي

عبداللطيف الزياني وزيرا للخارجية في مملكة البحرين

عبداللطيف الزياني وزيرا للخارجية في مملكة البحرين
http://almnatiq.net/?p=826321
المناطق - الرياض

أبلغ ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بتعيينه وزيراً للخارجية مع انتهاء فترة عمله كأمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشاد الأمير سلمان بن حمد بجهود الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام السابق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودوره في تعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاون في جميع المجالات، التي تعود بالنفع والنماء لصالح المنطقة، كما أثنى على ما حققه الدكتور عبداللطيف الزياني من إسهامات في تطوير منظومة العمل بالأمانة العامة بما يدعم العمل المشترك.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- استقبل يوم أمس الأربعاء، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني؛ الذي ودّع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله أميناً عاماً للمجلس.
المعروف أن الكويتي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، سيتولى منصبه الجديد أميناً عاماً لمجلس التعاون الخليجي في أبريل 2020، خلفا للزياني، متكئاً على إرث كبير وتجربة ثرية في قطاعات عدة بالكويت، وهو ما يراه مراقبون كفيلاً بأن يحقق جملة من الإنجازات في العديد من الملفات المطروحة أمام المجلس في السنوات القليلة المقبلة.
وسبق للدكتور الزياني أن تقلد عدداً من المناصب في “وزارة الخارجية” البحرينية وتشمل مستشار بدرجة وزير، ورئيس لجنة عمل التطوير والتنظيم، ورئيس اللجنة المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة.
كما عمل في “قوة دفاع البحرين” في كل من كتيبة المشاة الآلية الملكية، والدفاع الجوي الملكي، وسلاح الجو الملكي البحريني، وكان مديراً للتخطيط والتنظيم، ومديراً في العمليات المشتركة، ومساعداً لرئيس هيئة الأركان للعمليات.

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