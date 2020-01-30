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الطقس: سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق

الطقس: سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق
http://almnatiq.net/?p=826324
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على منطقة الجوف وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

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