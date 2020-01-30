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الأمم المتحدة تطلق حوارها إلى الشباب بمناسبة الذكرى الـ 75 لإنشائها

الأمم المتحدة تطلق حوارها إلى الشباب بمناسبة الذكرى الـ 75 لإنشائها
http://almnatiq.net/?p=826327
المناطق - الرياض

عقدت الأمم المتحدة أمس حوارا شبابيا رفيعا بعنوان “الشباب في طليعة القيادة” في مقرها بنيويورك بمشاركة شباب من جميع أنحاء العالم يمثلون قطاعات مختلفة من المدارس والجامعات والمجتمع المدني وقطاع الأعمال والبعثات وموظفي الأمم المتحدة في أول فعالية رسمية لإحياء ذكراها السنوية الخامسة والسبعين.
وتقول الأمم المتحدة إن هذا الحوار الشبابي رفيع المستوى، وهو الأول من نوعه، من شأنه أن يرسل إشارة قوية مفادها بأن المنظمة جادة بشأن الاستماع إلى الشباب وتعزيز رسالتها حول منحهم دورا قياديا فيها.
وأدار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حلقة النقاش التفاعلية، بمشاركة ستة قادة شباب ملهمين من رومانيا و نيبال و الأرجنتين و بلجيكا و نيجيريا و الأردن.
وشدد الأمين العام على أهمية الاستماع إلى الناس وأخذ آمالهم وتطلعاتهم ومخاوفهم بعين الاعتبار، مع التركيز على مشاركة الشباب، وعلى الحلول، وعلى وضع الأمم المتحدة كمنظمة تستمع إلى الناس.
وطرح غوتيريش عدة أسئلة رئيسية للمشاركين في الحلقة تركزت حول مستقبل العالم بعيون الشباب، والتغيير الذي يطمحون إليه في سبيل تحقيق عالم أفضل، وكيف يمكن تحقيق ذلك من خلال تعددية الأطراف.

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