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بعد تعثر صفقة رودريغو.. برشلونة يبحث عن ضالته في أياكس

بعد تعثر صفقة رودريغو.. برشلونة يبحث عن ضالته في أياكس
http://almnatiq.net/?p=826334
المناطق - الرياض

مع تبقي أقل من 72 ساعة على إغلاق سوق الانتقالات الشتوية في أوروبا، يطرق برشلونة الإسباني بابا جديدا بحثا عن مهاجم بديل للويس سواريز المصاب.

وكشفت شبكة “سكاي سبورتس” الرياضية أن النادي الكتالوني يبحث فرص ضم دوسان تاديتش من أياكس أمستردام الهولندي، بعد تعثر المفاوضات بشأن رودريغو مورينو مهاجم فالنسيا الإسباني.

وأكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن الصربي تاديتش (31 عاما) بالفعل واحد من الأسماء المطروحة بقوة، لتعويض غياب سواريز الذي لن يشارك حتى أبريل المقبل على أقل تقدير.

وأشارت الصحيفة إلى العلاقة الجيدة التي تربط برشلونة بأياكس، علما أن النادي الكتالوني تعاقد العام الماضي مع لاعب الوسط فرانكي دي يونغ من العملاق الهولندي.

ويستمر تاديتش في تقديم مستوى مميز مع أياكس أسوة بما فعله الموسم الماضي، وقد يكون خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا دافعا له للانضمام إلى برشلونة واللعب مجددا في بطولة النخبة بالقارة العجوز.

والاثنين، قال رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو إن “التعاقد مع رودريغو على قائمة أولويات إدارة النادي لخلافة سواريز”.

لكن يبدو أن برشلونة وفالنسيا فشلا في التوصل إلى اتفاق مادي يرضي الطرفين، حيث تمسك الأخير بالحصول على 60 مليون يورو ثمنا لرودريغو، فيما تحاول إدارة بطل إسبانيا استعارة اللاعب بشكل مؤقت مع تأجيل مفاوضات الشراء إلى الصيف.

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