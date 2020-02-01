تعرف على هواتف بدون «واتساب» اعتباراً من 1 فبراير 2020

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http://almnatiq.net/?p=826335
المناطق - الرياض

كشف خبير التقنية وتطوير التطبيقات عبدالله القويعي أن قرار واتساب بإيقاف وإنهاء الدعم النهائي للهواتف الذكية التي تعمل على منصات الأندرويد و iOS معلن مسبقا منذ عام ٢٠١٩.

وقال القويعي: يخطط تطبيق المراسلة الأكثر شيوعًا في العالم لإنهاء الدعم، لأنه لا يخطط للتطوير لهذه المنصات خلال السنوات القادمة.

وأضاف بحسب “عكاظ”، أن تطبيق واتساب أوضح أنه بالنسبة لبعض أنظمة التشغيل الأقدم، لن يتمكن المستخدمون من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية، حيث أدرجت صفحة الأسئلة الشائعة في واتساب الهواتف وأنظمة التشغيل التي لن يعمل تطبيق المراسلة الفورية عليها بعد فبراير 2020، وهي:

– جميع الهواتف التي تعمل بنظام Android 2.3.7 والأقدم.

– جميع أجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS 8 والأقدم.

– جميع الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل Windows OS

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