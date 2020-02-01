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1.79 تريليون ريال الودائع المصرفية بنهاية 2019 بارتفاع 7.3 %

1.79 تريليون ريال الودائع المصرفية بنهاية 2019 بارتفاع 7.3 %

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1.79 تريليون ريال الودائع المصرفية بنهاية 2019 بارتفاع 7.3 %

1.79 تريليون ريال الودائع المصرفية بنهاية 2019 بارتفاع 7.3 %
http://almnatiq.net/?p=826338
المناطق - الرياض

سجلت الودائع المصرفية في السعودية نموا بنسبة 7.3 في المائة بما يعادل 122.5 مليار ريال خلال عام 2019، ليصل إجمالي الودائع إلى 1.796 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.674 تريليون ريال بنهاية 2018.
وبحسب “الاقتصادية”، نمت الودائع بأعلى وتيرة في نحو خمسة أعوام، إذ نمت الودائع في 2018 بنسبة 2.5 في المائة و0.2 في المائة في 2017، كما نمت 0.8 في المائة في 2016، وبذلك فإن معدل النمو في 2017 الأقل بحسب البيانات المتوافرة منذ عام 1992.
ورغم تحسن نمو الودائع المصرفية في السعودية للعام الثاني على التوالي من أدنى نمو سنوي في 2017، إلا أن معدلات النمو ما زالت أقل من متوسط الأعوام العشرة الماضية عند 14 في المائة الممتدة من عام “2005-2014”.
يأتي التحسن بدعم نمو ودائع الأفراد والشركات بجميع أنواعها “تحت الطلب، الادخارية، الأجنبية”، إذ نمت 4.6 في المائة، مشكلة نحو 75.2 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية، في حين نمت الودائع الحكومية بجميع فئاتها 18 في المائة مشكلة نحو 22.6 في المائة.

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