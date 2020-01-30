الأمير فيصل يشهد ختام مهرجان القصيم للصقور بمحافظة الأسياح

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , ختام مهرجان القصيم للصقور بمحافظة الأسياح, والمقام بمشاركة 102 صقاراً من كافة انحاء المنطقة, بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومستشار سمو أمير القصيم إبراهيم الماجد, ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع, ومحافظ الأسياح محمد العريفي, ورئيس بلدية الأسياح الدكتور يوسف العمار, وأهالي المحافظة ومسؤوليها والمتسابقين.

حيث عزف السلام الملكي فور وصول سموه ، بعد ذلك انطلقت فقرات الحفل بآيات من الذكر الحكيم , ثم كلمة الرئيس التنفيذي للمهرجان ناصر بن فدغوش العجمي, قدم من خلالها الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته ودعمه وتشجيعه, مؤكداً أن سموه الداعم الرئيس لتحقيق هذه النجاحات للمهرجان ، التي كانت سابقاً حلماً يحلم بها كافة هواة الصقور بالمنطقة, لافتاً الانتباه إلى أن مثل هذه الرعاية هي لتعزيز المشاركة لهواة الصيد بالصقور عبر رياضة الآباء والأجداد والعمل على مواصلة تطويرها والارتقاء بها نحو آفاق أوسع, مبيناً أن مهرجان القصيم للصقور يعد من أهم الكرنفالات الرياضية التي تبرز ما تمتلكه المنطقة من تنوع.

عقب ذلك انطلق السباق وعرض الصقور أمام سموه والحضور , بمشاركة 8 متسابقين من مدينة بريدة وكافة محافظات المنطقة, بمجموع 102 متسابقاً, شاركوا على مدى أربعة أيام بعد تأهلهم للمشاركة في المهرجان حيث وصل العدد الإجمالي لهواة الصقور المشاركين بالمنطقة إلى 750 صقاراً, حيث توج سموه محافظة المذنب بالمركز الأول في المسابقة الخاصة بالمهرجان لفئتي الحر والشاهين.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم في كلمته بهذه المناسبة, أن مهرجان القصيم للصقور بعد أن كان حلماً أصبح حقيقة على أرض الواقع, قائلاً سموه : إن وجود 750 صقاراً من أبناء المنطقة تأهل منهم 102 صقاراً يعكس وجود تعطش كبير لوجود وتنفيذ ومواصلة إقامة مثل هذه المسابقات الرياضية, إذ أن رياضة الصقور هي تاريخ وتراث آباءنا وآجدادنا ونحن نعشقها من قلوبنا ويترجمها أبناء واخوان لنا أصبحوا يتنافسون في مثل هذه المسابقات الرياضية, مقدماً شكره وتقديره للرئيس التنفيذي للمهرجان ناصر بن فدغوش العجمي على ما قدمه من جهود واقتدار على تنفيذ المهرجان, مثمناً لمحافظ الاسياح ولرئيس بلدية المحافظة وكافة القطاعات المشاركة جهودهم في تنفيذ المهرجان ونجاحه, مباركاً لصقارين محافظة المذنب فوزهم, مشيراً على أن العمل قائم على قدم وساق لحين رؤية سوق مخصص للصقور في محافظة الاسياح ليكون وجهة سياحية ورياضية لهواة الصقور, مثنياً على الدور الكبير للداعمين على رأسهم سمو الأمير سلطان بن تركي بن محمد بن سعود الكبير, ورجل الاعمال فدغوش بن هزاع العجمي وكافة الداعمين, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم الفائزين بالمراكز المتقدمة من الصقارين بمهرجان القصيم للصقور لفئتي الشاهين والحر , والداعمين وفريق العمل وشركاء النجاح.