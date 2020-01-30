شاهد.. عبدالرزاق حمدالله: الحياة ممتازة في السعودية وأزور “مكة المكرمة” كثيرا.. والآن أنا مرتاح جدا

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علق النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على الفترة التي أمضاها داخل قلعة العالمي، حيث سلط الضوء على العديد من القضايا والخفايا التي حدثت داخل النادي منذ تاريخ انضمامه إلى كتيبة “العالمي”.

وقال حمد الله في تصريحاتٍ تلفزيونية: “النصر معروف في الوطن العربي والعالم، وشرف كبير لأي لاعب التواجد في هذا النادي، وقد بدأت علاقتي مع النصر منذ 2005 في مباراة لكأس العرب، والدوري السعودي هو الأقوى والأمتع عربيًا”.

وأردف قائلًا: “الجمهور يسبب لك الضغط في كل الأحوال ولكنه دائمًا إلى جانبنا لتحقيق الفوز، والاستفزاز موجود في كرة القدم واللاعب الذي لا يتحمل الضغط لن يستطيع التركيز داخل الملعب، كما أن اللاعب المصاب يلزمه الوقت، وبدايتي مع النصر كانت صعبة لأن الجماهير لا ترحم، ولكن ثقتي بنفسي كبيرة وكنت أعرف انني سأجل الكثير من الأهداف”.

وواصل: “حيثيات مباراتنا أمام الهلال كانت صعبة، ولكننا رجعنا في الشوط الثاني وهدفي جاء في الوقت المناسب، واللاعبون القريبون مني دعموني في فترة الإصابة حتى عودتي لمستواي، ووليد عبد الله محبوب جدًا في نادي النصر”.

وتابع: “حتى الآن لم أجتمع مع فيتوريا، هو مدرب كبير وأحترمه ولدينا علاقة قوية ولا نحتاج أن نجتمع مع بعضنا البعض، وجوليانو من اللاعبين المميزين وله بصمته، وطريقة لعب بيتروس ذكية في المباريات القوية بدنيًا، وفي غرفة الملابس لا تمييز كل اللاعبين مهمين، وأحمد موسى من أفضل اللاعبين الموجودين بالدوري السعودي ويحتاج للمزيد من الوقت لأنه مر بظروف صعبة جدًا على أي لاعب”.

وأكمل: “يوجد 3 مباريات لن أنساها مع النصر، والبداية كانت في مباراة الهلال بنصف الموسم، عندما فزنا بنتيجة 3-2، أما المباراة الثانية كانت أمام اتحاد جدة في نصف الموسم أيضًا، والمباراة الثالثة كانت أمام الباطن، لأنها كانت المباراة الحاسمة بالموسم وكان لا بد من الفوز بها من أجل حصد اللقب، وكنا نعاني من الضغط الجماهيري الكبير، لكننا استطعنا تحقيق الفوز”.

وعن أفضل المهاجمين في بطولة الدوري قال: “يوجد الكثير من المهاجمين المميزين مثل دجانيني تفاريس وعمر السومة وبافيتمبي جوميز وتوامبا، وبخلاف هؤلاء المهاجمين، فيوجد أيضًا العديد من اللاعبين الجيدين مثل رومارينهو وفيلانويفا وسالم الدوسري، عندما ترى العديد من المهاجمين الجيدين، يجب عليك تقديم كل ما لديك من أجل الوصول لأعلى المستويات”.

وتطرق عبد الرزاق حمد الله للحديث حول خلافه مع زميله نور الدين أمرابط قائلًا: “لا يوجد أي شيء بيني وبين نور فهو لاعب كبير ومن أفضل اللاعبين في الكرة العربية وفي آسيا بشكل عام، ليس أنا من سيتحدث عن أمرابط فهو يمتلك إمكانيات عظيمة ونحن جميعنا نتعلم منه، ونجحت في تشكيل ثنائي قوي معه يستطيع الفوز بالألقاب، الناس التي تتحدث عن توتر العلاقة، نحن لا نهتم بهذه الكلمات وكل التركيز سيكون مع الفريق داخل الملعب”.

وأنهى كلامه بقوله: “الحياة ممتازة في السعودية ، وأزور مكة المكرمة كثيرًا لأنه مكان روحاني والآن أنا مرتاح جدًا وهناك من يساعدني الآن على إجراءات الإقامة الدائمة في هذه الدولة الشريفة، وقد كان هناك سوء تفاهم بسيط بيني وبين أختي مفتشة الأمن بالمطار وانتهى باعتذاري واعتذارها، ولكنه لم يكن شيء يثير كل هذه الضجة!، والسعوديون محظوظون بالأمير محمد بن سلمان الذي يفكر في مستقبل الشباب، وأتمنى أن تستمر السعودية في تقدم، ولولا الدعم الكبير من القيادة لما شهدنا هذه القفزة الكبيرة في كل المجالات”.

ويحتل عبد الرزاق حمد الله المركز الثاني في قائمة هدافين الدوري السعودي للمحترفين برصيد 11 نقطة بالتساوي مع نجم أهلي جدة عمر السومة ومتخلفًا عن المحترف الفرنسي بافيتمبي جوميز بهدفٍ وحيد.