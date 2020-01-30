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العملة الجراحية للمستشار تركي آل الشيخ تتكلل بالنجاح

العملة الجراحية للمستشار تركي آل الشيخ تتكلل بالنجاح
http://almnatiq.net/?p=826396
المناطق - الرياض

تكللت اليوم العملية الجراحية التي أجراها معالي المستشار تركي آل الشيخ بنجاح وتم إزالة الورم، وذلك بعد معاناته من المرض خلال الفترة الماضية.

وعلق مغردون : “الحمدلله على سلامتك ابو ناصر غدا الشر استودعناك الله يا الغالي”.. “الله يشفيه ويعافيه”.. ” الله يكتب له العافية و الصحة و الأجر حافظك الله”.

وكان تركي آل الشيخ قد غادر المملكة متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأيام الماضية في رحلة علاجية ، وكشفت مصادر أن رئيس هيئة الترفيه يعاني من نزيف متقطع وعدم انتظام النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس والذي يقع قريبًا من الغدة ويشرف على حالته فريقا طبيا من أوروبا والولايات المتحدة.

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