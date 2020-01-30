“تراحم جازان” ترحب بقرار إلغاء إيقاف الخدمات في قضايا الديون..

جازان - فضه عطيف:

أعربت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” بمنطقة جازان عن ترحيبها وإرتياحها البالغ للتعليمات الصادرة يوم أمس من معالي وزير العدل – رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاوي والمتضمنة إعتماد ترتيبات وضوابط جديدة وميسرة في الآليات المتبعة للنظر والحكم في قضايا المطالبات المالية .

وأكدت اللجنة على لسان رئيسها الأستاذ علي بن موسى زعلة ، بأن قرار إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية يمثل نقلة نوعية وخطوة إيجابية في إطار تعديل وتحديث بنود اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بما يضمن التخفيف من معاناة الغارمين والمعسرين من المواطنين والمقيمين .

وطالب رئيس اللجنة بتفعيل السلطة التقديرية لقضاة محاكم التنفيذ بما يتماشى مع تعاميم معالي وزير العدل والتي تجيز لناظر القضية إمكانية عدم حبس أصحاب الديون البسيطة وفق إجراءات محددة منصوص عليها .