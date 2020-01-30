احدث الأخبار

المرور يدعو أصحاب المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية تجاوزت مدة بقائها في المملكة (6) أشهر لمراجعتها خلال مدة أقصاها (3) أشهر
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو )
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء”: 3 مراحل لاكتمال مشروع استبدال العداد الحالي بالعداد الذكي
أبرز المواد
 توقيع اتفاقية اندماج 4 شركات للاستزراع المائي بنصف مليار ريال
أبرز المواد
 الطالب محمد بن حكم يحصد المركز الأول في جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة
منطقة تبوك
 سجون تبوك توقع عدة شراكات لخدمة النزلاء والنزيلات بسجون المنطقة
منطقة تبوك
 مدني ⁧‫جازان‬⁩ يجدد تحذيراته بأخذ الحيطة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية
منطقة جازان
 “تراحم جازان” ترحب بقرار إلغاء إيقاف الخدمات في قضايا الديون..
منطقة جازان
 المرصد السوري: مقتل 10 مدنيين في ضربات روسية على إدلب
أبرز المواد
 للوقاية من مرض ألزهايمر.. عليك بهذا النظام الغذائي
أبرز المواد
 شجار بالأيدي وصفع بتدريبات بايرن ميونخ.. ومولر يتدخل
أبرز المواد
 ترامب يؤسس “وحدة خاصة” لمواجهة كورونا
أبرز المواد
المرور يدعو أصحاب المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية تجاوزت مدة بقائها في المملكة (6) أشهر لمراجعتها خلال مدة أقصاها (3) أشهر

المرور يدعو أصحاب المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية تجاوزت مدة بقائها في المملكة (6) أشهر لمراجعتها خلال مدة أقصاها (3) أشهر

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يستقبل المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو )

خادم الحرمين الشريفين يستقبل المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو )

أبرز المواد
“السعودية للكهرباء”: 3 مراحل لاكتمال مشروع استبدال العداد الحالي بالعداد الذكي

“السعودية للكهرباء”: 3 مراحل لاكتمال مشروع استبدال العداد الحالي بالعداد الذكي

أبرز المواد
توقيع اتفاقية اندماج 4 شركات للاستزراع المائي بنصف مليار ريال

توقيع اتفاقية اندماج 4 شركات للاستزراع المائي بنصف مليار ريال

أبرز المواد

“تراحم جازان” ترحب بقرار إلغاء إيقاف الخدمات في قضايا الديون..

“تراحم جازان” ترحب بقرار إلغاء إيقاف الخدمات في قضايا الديون..
http://almnatiq.net/?p=826404
جازان - فضه عطيف:

أعربت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” بمنطقة جازان عن ترحيبها وإرتياحها البالغ للتعليمات الصادرة يوم أمس من معالي وزير العدل – رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاوي والمتضمنة إعتماد ترتيبات وضوابط جديدة وميسرة في الآليات المتبعة للنظر والحكم في قضايا المطالبات المالية .
وأكدت اللجنة على لسان رئيسها الأستاذ علي بن موسى زعلة ، بأن قرار إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية يمثل نقلة نوعية وخطوة إيجابية في إطار تعديل وتحديث بنود اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بما يضمن التخفيف من معاناة الغارمين والمعسرين من المواطنين والمقيمين .
وطالب رئيس اللجنة بتفعيل السلطة التقديرية لقضاة محاكم التنفيذ بما يتماشى مع تعاميم معالي وزير العدل والتي تجيز لناظر القضية إمكانية عدم حبس أصحاب الديون البسيطة وفق إجراءات محددة منصوص عليها .

روابط ذات صلة

مدني ⁧‫جازان‬⁩ يجدد تحذيراته بأخذ الحيطة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية

مدني ⁧‫جازان‬⁩ يجدد تحذيراته بأخذ الحيطة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية
أمير جازان يرعى ختام جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة ..

أمير جازان يرعى ختام جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة ..
أبحاث جامعة جازان تؤكد جودة البن الجازاني

أبحاث جامعة جازان تؤكد جودة البن الجازاني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*