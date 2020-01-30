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سجون تبوك توقع عدة شراكات لخدمة النزلاء والنزيلات بسجون المنطقة

سجون تبوك توقع عدة شراكات لخدمة النزلاء والنزيلات بسجون المنطقة
http://almnatiq.net/?p=826406
المناطق - تبوك:

وقعت مديرية السجون بمنطقة تبوك أمس عدداً من الشراكات مع كل من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة ممثلة بلجنة المسؤولية الاجتماعية وأكاديمية الوطن العالي الأهلي للتدريب بحضور مدير السجون بتبوك العميد سلمان بن محمد العتيبي ورئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة أحمد بن عطيه الحارثي.
وتهدف الاتفاقيات إلى تقديم العديد من البرامج التأهيلية والتدريبية للنزلاء والنزيلات والتي تعود عليهم بالنفع والفائدة وتؤهلهم ليعودوا أعضاء فاعلين ونافعين لمجتمعهم ووطنهم.

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