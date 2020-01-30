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الطالب محمد بن حكم يحصد المركز الأول في جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة

الطالب محمد بن حكم يحصد المركز الأول في جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة
http://almnatiq.net/?p=826407
أملج - فايز السميري:

حقق الطالب محمد بن حكم صالح من مدرسة ابتدائية الشيخ محمد بن عبدالوهاب بأملج المركز الأول في (الفرع الثاني – المستوى الأول) من منافسات المرحلة النهائية من الدورة الـ 24 لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة ، والتي استضافتها منطقة جازان.
وبارك المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري للطالب حصوله على هذا المنجز منوهاً بالدور الرائد لهذه الجائزة في تشجيع الناشئة من ذوي الإعاقة على حفظ كتاب الله وثمن مدير التعليم التعاون بين المدرسة وأبنائنا الطلاب في بناء جيل متمسك بتعاليم القرآن الكريم ومتخلق بأخلاقه، إضافة إلى الحرص على التحصيل العلمي والتربوي في شتى المجالات مقدمًا شكره وامتنانه للمعلمين وقائد المدرسة ومكتب التعليم بأملج نظير جهودهم المبذولة وعملهم كمنظومة واحدة .
كما نوه المدير العام بدور مركز التميز بتعليم تبوك في الإعلان عن المسابقة في مدارس المنطقة ودعم ومتابعة مشاركة الطالب.
ومن جهة أخرى أوضح قائد مدرسة الشيخ محمد بن عبدالوهاب بأنه سيتم تكريم الطالب يوم الأحد المقبل بحضور مدير مكتب التعليم بأملج.

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