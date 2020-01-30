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مذكرة تعاون بين وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

مذكرة تعاون بين وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
http://almnatiq.net/?p=826429
المناطق - واس

وقعت وزارة الإسكان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مذكرة تعاون، وذلك في إطار سعي الوزارة للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجالات الإسكان، إذ يمثل هذا البرنامج منظمة دولية تتبع للأمم المتحدة أنشأتها الدول الأعضاء، وتتخذ من نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها.
وقام بتوقيع الاتفاقية من طرف وزارة الإسكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني وخدمات المستفيدين وإدارة التعاون الدولي، ومن طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) الممثل المقيم للبرنامج بالمملكة العربية السعودية الدكتور آدم بولوكوس.
ويعمل برنامج الأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة الإسكان على وضع خطة عمل مشاركة القطاع غير الربحي، كذلك مراجعة شاملة للسياسات الحالية والتشريعات والأنظمة وحوكمة قطاع الإسكان التنموي لتحفيز الجمعيات الأهلية غير الربحية في المجال، إضافة إلى التحليل المكاني لتحديد مواقع مشاريع الإسكان التنموي.
يذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتواجد في 170 دولة، إذ يعمل على عدة عناصر ويعد بمثابة ذراع تشغيلي للأمم المتحدة على المستوى الدولي.

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