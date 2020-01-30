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“المعهد التقني للألبان” يعلن عن فتح باب التسجيل والقبول للتدريب المبتدئ بالتوظيف

“المعهد التقني للألبان” يعلن عن فتح باب التسجيل والقبول للتدريب المبتدئ بالتوظيف
http://almnatiq.net/?p=826432
المناطق - الخرج

أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية بمحافظة الخرج عن فتح باب التقديم والتسجيل لبرامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف والتي تؤهل شباب الوطن للعمل بشركة المراعي في تخصصّات التالية:
– انتاج غذائي
– صيانة معدات إنتاج
– انتاج حيواني

وأكد المعهد أنه سيتاح للمتقدمين التوظيف مباشرة عند القبول، والحصول على كامل مزايا الموظف سواء بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية، أو الطبية.

وبين المعهد المميزات وهي :-
– شهادات دبلوم في تقنيات الألبان والأغذية
– راتب شهري بعد التخرج يتراوح بين 5300 و 7300 ﷼
– مكافأة شهرية 3000 ريال أثناء التدريب
– التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية
– التأمين الطبي الشامل
– توفير سكن و مواصلات للمتدربين
– يشرف على التدريب نخبة من الخبراء

وأوضح المعهد الشروط وهي :-
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
– لم يسبق له الحصول على دعم من صندوق الموارد البشرية
– إجتياز المقابلة الشخصية
– اجتياز الفحص الطبي
– أن لا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية خمس سنوات
– أن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.

كما أوضح المعهد ان التقديم من خلال الرابط التالي:
‏ https://www.dfp.edu.sa/admissions/apply/

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