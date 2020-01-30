“المعهد التقني للألبان” يعلن عن فتح باب التسجيل والقبول للتدريب المبتدئ بالتوظيف

أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية بمحافظة الخرج عن فتح باب التقديم والتسجيل لبرامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف والتي تؤهل شباب الوطن للعمل بشركة المراعي في تخصصّات التالية:
– انتاج غذائي
– صيانة معدات إنتاج
– انتاج حيواني
وأكد المعهد أنه سيتاح للمتقدمين التوظيف مباشرة عند القبول، والحصول على كامل مزايا الموظف سواء بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية، أو الطبية.
وبين المعهد المميزات وهي :-
– شهادات دبلوم في تقنيات الألبان والأغذية
– راتب شهري بعد التخرج يتراوح بين 5300 و 7300 ﷼
– مكافأة شهرية 3000 ريال أثناء التدريب
– التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية
– التأمين الطبي الشامل
– توفير سكن و مواصلات للمتدربين
– يشرف على التدريب نخبة من الخبراء
وأوضح المعهد الشروط وهي :-
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
– لم يسبق له الحصول على دعم من صندوق الموارد البشرية
– إجتياز المقابلة الشخصية
– اجتياز الفحص الطبي
– أن لا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية خمس سنوات
– أن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.
كما أوضح المعهد ان التقديم من خلال الرابط التالي:
https://www.dfp.edu.sa/admissions/apply/
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