“المعهد التقني للألبان” يعلن عن فتح باب التسجيل والقبول للتدريب المبتدئ بالتوظيف

المناطق - الخرج

أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية بمحافظة الخرج عن فتح باب التقديم والتسجيل لبرامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف والتي تؤهل شباب الوطن للعمل بشركة المراعي في تخصصّات التالية:

– انتاج غذائي

– صيانة معدات إنتاج

– انتاج حيواني

وأكد المعهد أنه سيتاح للمتقدمين التوظيف مباشرة عند القبول، والحصول على كامل مزايا الموظف سواء بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية، أو الطبية.

وبين المعهد المميزات وهي :-

– شهادات دبلوم في تقنيات الألبان والأغذية

– راتب شهري بعد التخرج يتراوح بين 5300 و 7300 ﷼

– مكافأة شهرية 3000 ريال أثناء التدريب

– التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية

– التأمين الطبي الشامل

– توفير سكن و مواصلات للمتدربين

– يشرف على التدريب نخبة من الخبراء

وأوضح المعهد الشروط وهي :-

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

– لم يسبق له الحصول على دعم من صندوق الموارد البشرية

– إجتياز المقابلة الشخصية

– اجتياز الفحص الطبي

– أن لا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية خمس سنوات

– أن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.

كما أوضح المعهد ان التقديم من خلال الرابط التالي:

‏ https://www.dfp.edu.sa/admissions/apply/