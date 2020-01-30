زراعة عدد من الأزهار الموسمية والأشجار في أحياء هجر بالدمام ضمن مبادرة “شرقية خضراء “

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أنه امتدادًا لمبادرة “خضراء شرقية ” نفذت الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة التابعة لوكالة الخدمات بالأمانة ومركز التواصل المجتمعي والاهتمام الانساني، ومركز حي هجر، زراعة عدد من الأشجار والأزهار الموسمية في حي هجر، مشيرا الى أن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وجه بأن تشمل المبادرة جميع أحياء مدن و محافظات المنطقة الشرقية .

ولفت الى أنه تم التنسيق مع مركز حي هجر لاستكمال زراعة بقية الأحياء التابعة لمركز الحي، وذلك بمشاركة الأهالي والمتطوعين، وذلك لتفعيل مشاركة المجتمع في تعزيز زراعة الأحياء، وأهمية الشجرة ونشر ثقافة الوعي بالمحافظة على البيئة، مشيرا الى أن أمين الشرقية وجه بزراعة الأحياء تباعا وذلك لزيادة الرقعة الخضراء و نصيب الفرد منها.

وذكر أن الأمانة أطلقت مبادرة “شرقية خضراء” في الأول من ديسمبر الماضي، ضمن برامجها في تشجير مدن المنطقة وزيادة نسبة الرقعة الخضراء فيها، وزيادة نسبة نصيب الفرد منها، وكذلك نشر ثقافة الوعي بين جميع شرائح المجتمع بأهمية التشجير والمحافظة عليها.

موضحا أن عدد الأشجار المزروعة حتى الآن تجاوز 103 آلاف شجرة، توزعت على جميع مدن ومحافظات الشرقية، وَفْق برنامج عمل مكثف، مشيراً إلى هذه المبادرة تهدف إلى زراعة 500 ألف شجرة من أشجار الظل والزينة والمناسبة لبيئة المنطقة.

وشدد على أن الأمانة تهدف من خلال المبادرة الى تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية وتعزيز الوعي بالزراعة، من خلال برنامج لنشر ثقافة وسلوك المحافظة على الحدائق والأماكن العامة نظيفة وعدم العبث بها، وأهمية المحافظة على الشجرة، مشيراً إلى إعداد برنامج نظري وعملي ضمن مبادرة أمانة المنطقة الشرقية “شرقية خضراء”.