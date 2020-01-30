احدث الأخبار

زراعة عدد من الأزهار الموسمية والأشجار في أحياء هجر بالدمام ضمن مبادرة “شرقية خضراء “
المنطقة الشرقية
 الجمارك السعودية تمنح الشركات 6 أشهر لتصحيح بياناتهم الجمركية
المنطقة الشرقية
 انعقاد الإجتماع الثاني للجنة جائزة التميز الرياضي للاعبين ذوي الإعاقة بالمملكة في حائل
منطقة حائل
 “المعهد التقني للألبان” يعلن عن فتح باب التسجيل والقبول للتدريب المبتدئ بالتوظيف
منطقة الرياض
 مذكرة تعاون بين وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
أبرز المواد
 المرور يدعو أصحاب المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية تجاوزت مدة بقائها في المملكة (6) أشهر لمراجعتها خلال مدة أقصاها (3) أشهر
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو )
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء”: 3 مراحل لاكتمال مشروع استبدال العداد الحالي بالعداد الذكي
أبرز المواد
 توقيع اتفاقية اندماج 4 شركات للاستزراع المائي بنصف مليار ريال
أبرز المواد
 الطالب محمد بن حكم يحصد المركز الأول في جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة
منطقة تبوك
 سجون تبوك توقع عدة شراكات لخدمة النزلاء والنزيلات بسجون المنطقة
منطقة تبوك
 مدني ⁧‫جازان‬⁩ يجدد تحذيراته بأخذ الحيطة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية
منطقة جازان
زراعة عدد من الأزهار الموسمية والأشجار في أحياء هجر بالدمام ضمن مبادرة “شرقية خضراء “

زراعة عدد من الأزهار الموسمية والأشجار في أحياء هجر بالدمام ضمن مبادرة “شرقية خضراء “

المنطقة الشرقية
الجمارك السعودية تمنح الشركات 6 أشهر لتصحيح بياناتهم الجمركية

الجمارك السعودية تمنح الشركات 6 أشهر لتصحيح بياناتهم الجمركية

المنطقة الشرقية
انعقاد الإجتماع الثاني للجنة جائزة التميز الرياضي للاعبين ذوي الإعاقة بالمملكة في حائل

انعقاد الإجتماع الثاني للجنة جائزة التميز الرياضي للاعبين ذوي الإعاقة بالمملكة في حائل

منطقة حائل
“المعهد التقني للألبان” يعلن عن فتح باب التسجيل والقبول للتدريب المبتدئ بالتوظيف

“المعهد التقني للألبان” يعلن عن فتح باب التسجيل والقبول للتدريب المبتدئ بالتوظيف

منطقة الرياض

زراعة عدد من الأزهار الموسمية والأشجار في أحياء هجر بالدمام ضمن مبادرة “شرقية خضراء “

زراعة عدد من الأزهار الموسمية والأشجار في أحياء هجر بالدمام ضمن مبادرة “شرقية خضراء “
http://almnatiq.net/?p=826442
المناطق - الدمام
قامت أمانة المنطقة الشرقية بزراعة عدد من الأشجار و الأزهار الموسمية لزيادة الرقعة الخضراء في حي هجر بمدينة الدمام، وذلك بمشاركة أكثر من ٤٠ متطوع، وكذلك أهالي الحي، صباح هذا اليوم الخميس، ضمن مبادرة “شرقية خضراء” والتي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أنه امتدادًا لمبادرة “خضراء شرقية ” نفذت الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة التابعة لوكالة الخدمات بالأمانة ومركز التواصل المجتمعي والاهتمام الانساني، ومركز حي هجر، زراعة عدد من الأشجار والأزهار الموسمية في حي هجر، مشيرا الى أن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وجه بأن تشمل المبادرة جميع أحياء مدن و محافظات المنطقة الشرقية .

ولفت الى أنه تم التنسيق مع مركز حي هجر لاستكمال زراعة بقية الأحياء التابعة لمركز الحي، وذلك بمشاركة الأهالي والمتطوعين، وذلك لتفعيل مشاركة المجتمع في تعزيز زراعة الأحياء، وأهمية الشجرة ونشر ثقافة الوعي بالمحافظة على البيئة، مشيرا الى أن أمين الشرقية وجه بزراعة الأحياء تباعا وذلك لزيادة الرقعة الخضراء و نصيب الفرد منها.

وذكر أن الأمانة أطلقت مبادرة “شرقية خضراء” في الأول من ديسمبر الماضي، ضمن برامجها في تشجير مدن المنطقة وزيادة نسبة الرقعة الخضراء فيها، وزيادة نسبة نصيب الفرد منها، وكذلك نشر ثقافة الوعي بين جميع شرائح المجتمع بأهمية التشجير والمحافظة عليها.

موضحا أن عدد الأشجار المزروعة حتى الآن تجاوز 103 آلاف شجرة، توزعت على جميع مدن ومحافظات الشرقية، وَفْق برنامج عمل مكثف، مشيراً إلى هذه المبادرة تهدف إلى زراعة 500 ألف شجرة من أشجار الظل والزينة والمناسبة لبيئة المنطقة.

وشدد على أن الأمانة تهدف من خلال المبادرة الى تعزيز ثقافة  المسؤولية المجتمعية وتعزيز الوعي بالزراعة، من خلال برنامج لنشر ثقافة وسلوك المحافظة على الحدائق والأماكن العامة نظيفة وعدم العبث بها، وأهمية المحافظة على الشجرة، مشيراً إلى إعداد برنامج نظري وعملي ضمن مبادرة أمانة المنطقة الشرقية “شرقية خضراء”.

روابط ذات صلة

الجمارك السعودية تمنح الشركات 6 أشهر لتصحيح بياناتهم الجمركية

الجمارك السعودية تمنح الشركات 6 أشهر لتصحيح بياناتهم الجمركية
أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تدشين مركز عبد اللطيف الفوزان للتوحد في مدينة الخبر يوم الأحد القادم

أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تدشين مركز عبد اللطيف الفوزان للتوحد في مدينة الخبر يوم الأحد القادم
سمو محافظ حفرالباطن ورئيس هيئة الطيران المدني يشهدان حفل توقيع اتفاقية تطوير مطار حفرالباطن

سمو محافظ حفرالباطن ورئيس هيئة الطيران المدني يشهدان حفل توقيع اتفاقية تطوير مطار حفرالباطن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*