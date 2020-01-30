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محافظ حفر الباطن يبحث إمكانية إعداد دراسة حول ايجاد محطات توقف لدعم شبكتي الركاب والبضائع

محافظ حفر الباطن يبحث إمكانية إعداد دراسة حول ايجاد محطات توقف لدعم شبكتي الركاب والبضائع
http://almnatiq.net/?p=826450
المناطق - حفرالباطن
التقى معالي رئيس هيئة النقل العام المهندس رميح الرميح صباح اليوم الخميس بمكتب معاليه بمدينة الرياض، صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من النقاط المهمة التي تتعلق بالخطط المستقبلية لخطوط سكتي الحديد (سار، الشمال) وكيفية الاستفادة منها، وبحث إمكانية إعداد دراسة حول ايجاد محطات توقف لدعم شبكتي الركاب والبضائع وربطهما بالمحافظة.
وفي نهاية اللقاء قدم سمو محافظ حفرالباطن  شكره  وتقديره لمعالي رئيس هيئة النقل لاهتمامه وحسن الاستقبال وحرصه على تلبيات الاحتياجات المطلوبة.

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