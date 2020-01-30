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” رصانة ” الأول سعوديًا ويتقدم إقليميًّا ودوليًا

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” رصانة ” الأول سعوديًا ويتقدم إقليميًّا ودوليًا

” رصانة ” الأول سعوديًا ويتقدم إقليميًّا ودوليًا
http://almnatiq.net/?p=826453
المناطق - واس

حاز المعهد الدولي‎ للدراسات الإيرانية ” رصانة ” ، على مراتبَ عالمية متقدمة في التصنيف العالَمي لمراكز الفكر لعام 2019 / 2020، حيث حافظ على صدارته سعوديًا، فيما تقدم إلى المركز الثامن على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تقدم إلى السادس والعشرين على مستوى مراكز الدراسات الإقليميَّة المتخصّصة.
ودخل المعهد في تصنيفات جديدة ، إذ جاء في المركز الحادي والثلاثين بين أفضل مراكز الفكر على مستوى السياسة الخارجية والشؤون الدولية، والثاني والخمسين بين أفضل مراكز الفكر على مستوى العالم (خارج الولايات المتحدة وداخلها)، والثالث والخمسين بين مراكز الفكر على مستوى العالم (خارج الولايات المتحدة).
وجاء هذا التصنيف ، إثر التصنيف الصادر عن جامعة بنسلفانيا الأمريكية على مستوى العالم، وشمل أكثر من 8248 مؤسَّسةٍ مِن مؤسَّسات الفكر والرأي ومنظمات المجتمع المدني.
‎ويصنِّف تقرير جامعة بنسلفانيا مراكز الدراسات مرتَّبة في أهميتها على مستوى العالَم وعلى مستوى الأقاليم الجغرافية والحقول الموضوعية للعمل والإنتاج على المستوى العالَمي، طبقًا لمجموعة مِن المؤشّرات، تتضمن إدارة وتنظيم الموارد البشريَّة وَالفكريَّة، والإنتاج الفكري والعلمي، ودرجة التأثير في عملية صناعة القرار وتوجيه السياسات.
يذكر أنَّ عشرة مراكز فكر سعودية دخلت في هذا التصنيف .

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