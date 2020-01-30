أمانة الشرقية تواصل زياراتها للمدن والمحافظات تحقيقاً لجودة الحياة

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية أعمال المسح الميداني لجمع البيانات الخاصة بالمواطنين والمقيمين في حاضرة الدمام والتي تشمل كل من الدمام والخبر والظهران مع بقية مدت و محافظات المنطقة الشرقية، وذلك من أجل قياس مستوى رضا المواطنين والمقيمين بهدف تحقيق جودة الحياة في المدينة، والتي بدأت منذ مطلع شهر نوفمبر في العام المنصرم وستستمر حتى نهاية شهر فبراير المقبل، والذي تنفذه الإدارة العامة للمرصد الحضري بالمنطقة الشرقية.

وبدأت الإدارة العامة للمرصد الحضري بالتواصل مع رؤساء البلديات للتنسيق مع المحافظات وشركاء التنمية والقيادات المحلية بالمحافظات متمثلة في مدراء العموم للقطاعات الحكومية، وذلك من أجل استعراض بعض المؤشرات الحضرية بالمحافظة ومراجعة البيانات ومناقشة القضايا المهمة التي تخص كل محافظة على حدة.

وحرصت الإدارة على الاجتماع بفريق المسح الميداني وتزويدهم بنبذة مختصرة عن أهمية عملية المسح ومردوده الحقيقي على رفع جودة حياة المدينة وتقديم معلومات دقيقة لتساعد أصحاب القرار في وضع استراتيجيات مناسبة، وذلك من خلال تقديم دورات تدريبية للباحثين والذي بلغ عددهم 25 باحث ميداني في كيفية جمع البيانات وإجراءات المسح الميداني، حيث تم متابعة أعمال المسح الميداني من قبل فريق إدارة المرصد الحضري بشكل مكثف على مدار 30يوم متواصل حتى تم استيفاء الإحصائيات التي تم رصدها من 2500 أسرة وحوالى 12000 فرد .

تجدر الإشارة هنا إلى أن الزيارات تتضمن استبيان يشتمل على عدة محاور من أهمها التعليم والنقل والصحة والترفيه والرياضة وطبيعة السكان وطبيعة المسكن.

وواصلت الإدارة العامة للمرصد الحضري الاستمرار في الزيارات للمحافظات على التوالي ومنها محافظة الجبيل، محافظة الخفجي، محافظتي النعيرية وقرية العليا، فيما سيتم زيارة محافظة بقيق في الفترة المقبلة في إطار استئناف الزيارات للمحافظات، لتليها الزيارة المقررة لمحافظة القطيف، وتختتم الزيارات بزيارة محافظة رأس تنورة وهي المحطة الأخيرة في برنامج الزيارات