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بسبب كورونا .. روسيا تغلق حدودها مع الصين

بسبب كورونا .. روسيا تغلق حدودها مع الصين
http://almnatiq.net/?p=826459
المناطق - وكالات

أعلنت روسيا، الخميس، أنها ستغلق حدودها مع الصين على خلفية تفشي فيروس كورونا، وفق ما أكده رئيس الوزراء.

هذا وما زال شبح الفيروس المستجد، الذي لم يتوصل العلماء بعد لعلاج أو لقاح يوقفه يحصد الأرواح. ففي جديد عدد الوفيات، أعلنت بكين، الخميس، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 169 مع تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة.

وقالت لجنة الصحة في إقليم هوبي الصيني، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، يوم الخميس، إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في الإقليم ارتفع إلى 162 شخصا حتى 29 يناير/كانون الثاني.

كما أضافت أنه تم رصد 1032 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا في هوبي، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة في الإقليم إلى 4586.

وتم الإبلاغ عن حالات عدوى في 15 بلدا آخر على الأقل مع وجود 104 حالات مؤكدة، لكن لم تحدث أي حالات وفاة خارج الصين.

إلى ذلك، أوصت الصين، التي تبذل جهوداً شاقة لاحتواء انتشار وباء فيروس كورونا، مواطنيها بإرجاء خطط سفرهم إلى الخارج. وقالت الإدارة الوطنية للهجرة في بيان “نوصي المقيمين” في الصين القارية “بإرجاء موعد رحلاتهم التي لا ضرورة لها”، مذكرة بأن “خفض التنقلات عبر الحدود يساهم في السيطرة على الوباء”.

بعد تفشي كورونا احتياطات السلامة في تايوان - اسوشيتد برس

في المقابل، قررت أستراليا وكوريا الجنوبية وسنغافورة ونيوزيلندا وضع كل من أجلتهم في الحجر الصحي أسبوعين على الأقل حتى لو لم تظهر عليهم أعراض المرض، في حين تعتزم الولايات المتحدة واليابان فرض عزل طوعي لمدد أقصر.

ولم تظهر أعراض العدوى على اثنين من ثلاثة يابانيين عادوا إلى طوكيو وأثبتت الفحوص إصابتهم بالفيروس.

من جانبها، قالت سنغافورة إنها ستعيد 92 من مواطنيها اليوم الخميس. وستنقلهم جميعا وموظفي وزارة الخارجية المرافقين لهم للمستشفى أو تضعهم في الحجر الصحي 14 يوما.

وقال مسؤولون إن نحو 200 أميركي كان قد تم نقلهم من ووهان أمس الأربعاء، ومعظمهم دبلوماسيون وأسرهم، سيبقون في حالة عزل بقاعدة عسكرية أميركية 72 ساعة على الأقل.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن طائرة ثانية نقلت يابانيين من مدينة ووهان وهبطت في اليابان اليوم الخميس وعليها تسعة أشخاص عليهم أعراض الحمى أو السعال.

هذا ومن المقرر أن تنعقد لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مجددا اليوم الخميس لتقرير ما إذا كان الفيروس يمثل حالة طوارئ عالمية.

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